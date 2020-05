21 entidades locales y territoriales de Navarra se unen para promover una campaña a favor de los cuidados

Facebook Twitter WhatsApp

Estas entidades suman un total de 81 ayuntamientos y abarcan una población de 434.629 habitantes, 222.329 mujeres y 211.342 hombres

Pamplona-Iruña, 19 de mayo de 2020

21 entidades locales y territoriales de Navarra se han unido para promover una campaña a favor de los cuidados. Estas entidades suman un total de 81 ayuntamientos y abarcan una población de más de 400.000 habitantes de Navarra.

En concreto respaldan la iniciativa los Ayuntamientos de Ablitas; Berriozar; Burlada; Cintruénigo; Corella; Estella-Lizarra; Huarte; Orkoien; Pamplona/Iruña; Ribaforada; Tafalla; Tudela; Valle de Aranguren; Villava; y Zizur Mayor. Igualmente apoyan la iniciativa el Consorcio de Desarrollo de ZONA MEDIA; y las Mancmunidades de SSB Leitza, Goizueta, Areso y Arano; Mancomunidad de Sakana; Mancomunidad SSB Zona Noain; Mancomunidad de SSB Zona Ultzama; y Mancomunidad de Valdizarbe.

Entre todas han puesto en marcha una campaña conjunta de sensibilización, a través de sus servicios de igualdad, en torno al valor de los cuidados cuyo lema es: “L​as vidas al centro. Bitzitzak erdigunera”. Como apuntan en un comunicado consensuado ”la crisis del Covid-19 vuelve a poner de manifiesto que estamos inmersas en una gran crisis de cuidados; las vidas no están en el centro”.

Según aseguran en un comunicado, ”estas nuevas situaciones provocadas por la pandemia se suman a las desigualdades de género ya existentes y de larga trayectoria” y apuntan que “la situación actual ha reforzado la división sexual del trabajo y los estereotipos de género, siendo las mujeres mayoritariamente las encargadas del cuidado“.

Con esta campaña se pretende visibilizar y dimensionar la importancia del trabajo de cuidados y la necesidad de estos, de poner las vidas en el centro, y de la corresponsabilidad.

A su vez, el lema engloba varios vértices, por un lado la “sostenibilidad de la vida” al colocar ”la sostenibilidad de la vida en el centro de las políticas y de nuestro sistema de organización, sustituyendo al actual modelo, que coloca el capital y el beneficio económico en el centro”.

En la campaña se ponen en valor también los trabajos de cuidados, de los remunerados, no remunerados, etc. que sostienen la vida con el objetivo de “hacer visible que sin los mismos (tanto dentro como fuera de casa: sistema sanitario, social, alimentación…) no se puede sostener nada”. “Sin ellos, el mundo se para. La vida se sostiene desde lo invisible. Ese trabajo invisible lo hacen las mujeres en un 80%”, recuerdan.



Por otro lado, en la campaña se hace incidencia en el “reparto y corresponsabilidad de los trabajos de cuidados en las familias“. ”El tiempo es limitado y debe ser disfrutado por todas las personas sin que unos tengan más tiempo libre, a costa del trabajo de otras“, insiste la campaña que habla de ”corresponsabilidad también entre las familias, las empresas y el Estado a la hora de atender lo que suponen los cuidados“.