5.000 cajas de leche de Navarra para personas refugiadas en la isla griega de Lesbos

Forma parte de una campaña de recogida, en la que la ciudadanía podrá participar este sábado día 10

Desarrollo Rural entregará 5.000 cajas de leche de Navarra a la asociación sin ánimo de lucro Zaporeak con destino a las personas migrantes que viven en el campo de refugiados de Kara Tepe, en la isla griega de Lesbos. Esta iniciativa forma parte de una campaña de recogida de este alimento, en la que la ciudadanía podrá participar este sábado día 10.

Esta entrega de la leche, de la marca Lacturale, adscrita a Reyno Gourmet, se realizará a través de la sociedad pública INTIA. Se trata de leche de vaca, envasada y de larga caducidad, para que pueda mantenerse en buenas condiciones hasta su llegada al punto de destino.

En la presentación de la campaña, la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, ha destacado que “es leche de producción integrada, un sello de calidad con el que queremos subrayar la importancia de contribuir desde lo local al mundo global, y a paliar los conflictos e injusticias actuales”. “Además es leche de Navarra –ha subrayado la consejera- que representa a nuestras ganaderas y ganaderos, y a nuestro territorio”.

Gómez también ha indicado también que “somos conscientes de que con esta recogida no va a revertir la difícil situación en la que viven las 7.200 personas que se encuentran en el campo en estos momentos, pero esperamos que esta campaña, además de paliar la escasez y la falta de nutrientes que sufren las personas refugiadas, sirva para alertar y poner el foco de atención en un problema que exige una mirada humana y solidaria”.

En la presentación de esta iniciativa, la consejera ha estado acompañada por Fermín Artola, responsable de la campaña de recogida; y de Javier Ruiz Redín, responsable de Zaporeak en Navarra, que han explicado los detalles de la campaña y la labor humanitaria que realizan en la isla.

Una veintena de puntos de recogida

Como se ha indicado más arriba, la jornada para recoger cajas de leche, que pueden ser de cualquier marca y con fecha de caducidad larga, se celebra este sábado día 10, entre las 10 y las 20 horas, en una veintena de puntos, tanto de Pamplona / Iruña como de otras localidades de la geografía navarra.

En concreto, en la capital será en tres supermercados BM de San Juan (c/ Monasterio de la Oliva, 9), Iturrama (c/ Iñigo Arista, 15 bis) y II Ensanche (c/ Tafalla, 13-15), así como en la bajera de Zaporeak en Rotxapea (trav. Bernardino Tirapu, 4),

El resto de los puntos de recogida en otras localidades son: en Altsasu / Alsasua se podrá contribuir en el supermercado BM (Avda. Pamplona, 18, y en dos supermercados Eroski (calles Intxaurrondo 3 y La Paz, 47); en Ansoáin / Antsoain: supermercado BM (trav. Padre Tomás de Burgui, 2); en Bakaiku: (Ayuntamiento); en Barásoain (panadería “La despensa del valle”, c/ Correo, s/n); en Tafalla: supermercado BM (c/ Ábaco, 52), supermercado Eroski (Avda. Pamplona, s/n), y en el Mercado; y en Huarte / Uharte: en dos locales de frutas y verduras “El arte” (calles Pérez Goyena, 7 y Portal, 1).

También habrá puntos de recogida en Andosilla, Arbizu, Azagra, Estella-Lizarra, Etxauri, Mendavia, San Adrián, Sartaguda y Ziordia.

Reparto semanal de leche y fruta

Ante las duras condiciones de salud y la escasa alimentación con que se mantienen las 7.200 personas que habitan en el campamento, Zaporeak proyecta proporcionarles un reparto semanal de leche y fruta al menos durante los próximos tres meses, además de la distribución de comida cocinada.

Por ello, los responsables de la asociación han realizado un llamamiento a la colaboración de la ciudadanía “sabemos que es un reto ambicioso porque precisa de amplios recursos económicos y alimenticios, pero no queremos dejar de intentarlo, porque la situación de las personas refugiadas en las islas griegas es cada vez más crítica”, han remarcado.

Zaporeak, 9 años en Lesbos

Zaporeak es una asociación sin ánimo de lucro que nació hace 9 años con el objetivo de desarrollar iniciativas que combinan solidaridad y gastronomía, ofreciendo comida digna a las personas refugiadas que llegan a Europa. A día de hoy, Zaporeak continúa con su proyecto de cocina en la isla griega de Lesbos, cocinando y repartiendo comida a las personas que habitan el campo de refugiados de Kara Tepe.

Tras la quema del antiguo campo de Moria, en estos últimos seis meses la situación de las personas refugiadas ha empeorado y, con la pandemia, la precariedad alimenticia se ha hecho todavía más grave.

Por ello, junto con la comida cocinada, Zaporeak ha iniciado lo que denomina “el reparto en seco “, con el fin de compensar la escasez y la falta de nutrientes. Hasta el momento han realizado cuatro repartos mensuales de bolsas (diciembre, enero, febrero y marzo) con alimentación variada para toda la población de Kara Tepe.