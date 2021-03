Acción Exterior estrena el contenido audiovisual NEXT, dirigido a los navarros que residen fuera de la Comunidad foral

Facebook Twitter WhatsApp

PAMPLONA, 20 (EUROPA PRESS)

El Departamento de Relaciones Ciudadanas estrenará este domingo 21 de marzo el contenido audiovisual NEXT, dirigido a la ciudadanía navarra en el exterior. Se trata de una iniciativa de la Dirección General de Acción Exterior con la que se pretende “estrechar lazos e impulsar el sentimiento de pertenencia a Navarra de este sector de la población, que es uno de los objetivos principales de la estrategia del Gobierno foral en relación con la diáspora navarra”.

Para contribuir a la consecución de este objetivo, la Dirección General de Acción Exterior emitirá mensualmente, a lo largo de este año, programas de 10 minutos de duración en los que se incluirán, entre otras, secciones relacionadas con experiencias de navarros y navarras que residen fuera de la Comunidad foral, con la cultura y las tradiciones de Navarra, o con los servicios que ofrece NEXT a la ciudadanía en el exterior.

Además, mensualmente se incluirá un ‘quiz’ de preguntas relativas a Navarra en el que se podrá participar a través de las redes sociales de NEXT. Entre los acertantes se sorteará un lote de productos NEXT compuesto de libros sobre Navarra y objetos promocionales de NEXT.