Aierdi muestra su “máximo rechazo” al escrache al alcalde de Murchante

El vicepresidente segundo del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, ha mostrado el “máximo rechazo” del Ejecutivo foral al escrache sufrido ayer martes por el alcalde de Murchante, Luis Sancho, en su domicilio.

El PSN de la localidad censuraba este martes en una nota el “escrache sufrido por Sancho en su domicilio, así como faltas de respeto y amenazas”.

Preguntado sobre esta cuestión en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Aierdi ha remarcado que “no podemos si no expresar rechazo a ese tipo de comportamientos y exigir un respeto de las diferentes opiniones y a las posiciones de las distintas localidades de Navarra”.

En opinión de Aierdi, “la población en general está entendiendo que las medidas que se están planteando” por la pandemia “son razonables y buscan un equilibrio entre la saluda de las personas y el impulso de la actividad económica, el ocio y la libertad individual de las personas”.

No obstante, ha lamentado que, en ocasiones, “se producen situaciones en esta y otras localidades que no podemos de ninguna manera compartir”. “Es un camino que no nos lleva a ninguna parte porque dejar de tomar estas medidas nos llevaría a un proceso en el que el resultado agravaría la situación”, ha manifestado.

En este sentido, ha recordado la proximidad del inicio del curso escolar y ha apostado por llegar al comienzo del curso “en las mejores condiciones, con los datos más bajos posibles de transmisión de la enfermedad”.

Así, ha remarcado que son medidas que “tenemos que seguir manteniendo” a la vez que ha abogado por “poner los medios necesarios para que ese tipo de comportamientos no se reproduzcan”.