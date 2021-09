Aimar Olaizola anuncia su retirada de las canchas con un partido de despedida en su Goizueta natal

Facebook Twitter WhatsApp

El pelotari de Goizueta ha anunciado, hoy, su retirada de las canchas tras más de 23 años como profesional, en una rueda de prensa celebrada en el Bizkaia Frontoia de Bilbao, junto con Jose Ramón Garai director de Baiko Pilota.

El último partido de Olaizola II vestido de blanco será el 13 de noviembre en el frontón de su localidad natal, Goizueta. Mientras tanto Aimar continuará disputando los partidos que le restan de esta temporada, entre ellos la final del domingo del Masters CaixaBank.

Foto y agradecimiento: Festaro.es

Algunos de los partidos que jugará próximamente Olaizola II serán:

• 24/09 Logroño San Mateo-Semifinal: Olaizola II-Mariezkurrena II vs Jaka-Albisu

• 26/09 Logroño San Mateo (Final ????)

• 02/10 Donostia-San Sebastián: Altuna III-Imaz vs Olaizola II-Zabaleta

• 17/10 Bilbao: Olaizola II-Imaz vs Urrutikoetxea-Aranguren

• 23/10 Pamplona: Olaizola II-Mariezkurrena II vs Laso-Imaz

• 31/10 Vitoria-Gasteiz: Olaizola II-Mariezkurrena II vs Jaka-Aranguren

• 13/11 Goizueta: Olaizola II-Imaz vs Jaka-Aretxabaleta

Estos son algunos de los datos más relevantes de la trayectoria deportiva de Olaizola II:

• Debut: 12/04/1998 en el frontón Jaian Jai de Lekunberri

• 23 años como profesional

• 1307 partidos disputados como profesional hasta ahora

• 26 finales finales disputadas

• 14 txapelas ganadas

• Palmarés profesional:

♣ Campeón Manomanista: 2005, 2007, 2012, 2013

♣ Campeón 4 ½: 2002, 2004, 2005, 2008, 2011, 2012, 2013

♣ Campeón Parejas: 2008, 2011, 2016

♣ Subcampeón Manomanista: 2003, 2006, 2009, 2011, 2015, 2018

♣ Subcampeón 4 ½: 2014

♣ Subcampeón Parejas: 2003, 2006, 2009, 2014, 2020

♣ Campeón 4 ½ Navarro: 2005, 2007, 2009, 2014, 2015, 2017

♣ Campeón Manomanista Segunda: 1999

♣ Campeón Masters Baskepensiones BBK Manomanista: 2007

• Palmarés aficionado:

♣ 1998 Campeón España Sub 20 Individual

♣ 1998 Campeón Navarra Parejas

♣ 1996 Campeón Torneo El Diario Vasco Juveniles