Alerta alimentaria por la aparición de listeria en un lote de salmón ahumado marinado con eneldo

Con la información disponible no se ha confirmado en España ningún caso asociado a esta alerta, ha informado la AESAN

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma de Andalucía relativa a la presencia de Listeria monocytogenes, en salmón ahumado marinado con eneldo fabricado en España.

La presencia de Listeria monocytogenes por encima de los límites establecidos se ha detectado como resultado de un control oficial llevado a cabo por las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma de Andalucía.

La empresa fabricante se ha puesto en contacto con sus clientes y está gestionando la retirada de producto del mercado.

Los datos del producto implicado son:

Nombre del producto: salmón ahumado marinado con eneldo.

Nombre de marca: Royal.

Número de lote 1098B1-098.

Fecha de caducidad 23/05/2021.

Código de barras: EAN841248-051128-0.

Peso de unidad: 80 g.

Temperatura: refrigeración.

El producto ha sido distribuido ampliamente en casi toda España.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del SCIRI, con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Con la información disponible no se ha confirmado en España ningún caso asociado a esta alerta.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas que tengan en sus hogares los productos indicados anteriormente, se abstengan de consumirlos y los devuelvan a los puntos de venta.

En el caso de haber consumido estos tipos de productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con listeriosis (fiebre, dolor de cabeza, vómitos o diarrea), se recomienda acudir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la AESAN relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes).

Se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada a otros productos.

Listeriosis

La listeriosis es una enfermedad de transmisión alimentaria causada por la bacteria Listeria monocytogenes.

L. monocytogenes es un bacilo Gram positivo, anaerobio facultativo, que no forma endosporas. Tolera ambientes salinos, se multiplica en un amplio rango de pH (4,4-9,4) y temperaturas, pudiendo multiplicarse incluso a temperaturas de refrigeración, entre 2º C y 4º C, si bien su temperatura óptima de crecimiento es entre 30º C y 37º C. El cocinado a temperaturas superiores a los 70º C durante 2 minutos destruye la bacteria.

L. monocytogenes es capaz de formar biopelículas o biofilms en gran variedad de superficies utilizadas en la industria alimentaria. El biofilm otorga a las bacterias una mayor resistencia a la eliminación, pudiendo persistir tras la limpieza y desinfección.

Sus características de resistencia a diversas condiciones (como la acidez y las bajas temperaturas), justifican que esté ampliamente distribuida tanto en el medio agrario (suelo, plantas, forraje, materia fecal, aguas residuales, agua) como en los lugares de elaboración de alimentos. La principal ruta de transmisión al ser humano es el consumo de alimentos contaminados.

La contaminación de los alimentos puede ocurrir en cualquier fase en la que el producto se haya expuesto al medio ambiente, incluyendo la elaboración, el transporte, las ventas al por menor, los servicios de comidas para colectividades y los hogares. Esta contaminación puede producirse por contacto del alimento con materiales contaminados como materias primas, superficies de la industria alimentaria (utensilios, loncheadoras, cuchillas, cintas transportadoras), aerosoles o a través del personal. Además de la transmisión alimentaria puede existir transmisión directa por animales infectados, especialmente durante el parto de vacas u ovejas, pero son infecciones muy infrecuentes, que afectarían fundamentalmente a veterinarios y/ o ganaderos.

Para la salud pública es mucho más relevante la contaminación que se produce a partir del ambiente en el que se procesan los alimentos en las industrias alimentarias.

¿ES FRECUENTE LA PRESENCIA DE LISTERIA EN ALIMENTOS?

La presencia de niveles elevados de L. monocytogenes en los alimentos es poco frecuente. El riesgo para los seres humanos procede principalmente de la exposición a determinados alimentos que contengan la bacteria por encima de ese nivel de 100 ufc/g. Sin embargo, debido a la capacidad de supervivencia y multiplicación de este microorganismo, incluso una proporción baja de muestras que superen ese nivel puede ser causa de preocupación para la salud pública.

En un estudio de referencia elaborado por la EFSA entre 2010 y 2011 sobre la prevalencia de L. monocytogenes en la UE en diversos alimentos listos para el consumo, se encontró que la proporción de muestras que superaban el criterio microbiológico de 100 ufc/g establecido por la legislación al final de la vida útil del producto, era de 1,7 %; 0,43 % y 0,06 % en pescado ahumado envasado, productos cárnicos tratados por calor envasados y quesos de pasta blanda y semiblanda, respectivamente.

¿CON QUÉ SÍNTOMAS CURSA LA LISTERIOSIS?

Generalmente suele ser asintomática o cursar con una sintomatología gastrointestinal leve y fiebre alta, si bien en determinados grupos de riesgo, como inmunodeprimidos, personas de edad avanzada, niños y embarazadas, puede presentar cuadros graves que incluyen meningitis, septicemia y abortos o partos pre-término.

¿CUÁNTOS CASOS APARECEN AL AÑO EN ESPAÑA?

De acuerdo a la última información publicada por EFSA, durante el año 2017 hubo 2.480 casos de listeriosis en humanos en la Unión Europea, con 227 muertes en 16 estados miembros, lo que implica una tasa de mortalidad del 13,8%.

En España, en ese mismo año, hubo 284 casos confirmados.

Además, desde el año 2015, es una enfermedad de declaración obligatoria, lo que supone una importante mejora en la notificación de casos. Sin embargo, los brotes son difíciles de investigar, debido al largo periodo de incubación de la listeriosis (5-70 días), que dificulta el estudio de los alimentos consumidos por los enfermos.