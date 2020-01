Alzórriz: “Se ha acabado el bloque político de la derecha de Colón”

Facebook Twitter WhatsApp

“Si Navarra Suma sigue sin aportar nada, quedará ahogada en la irrelevancia política”, ha afirmado el secretario de organización del PSN y portavoz socialista en el Parlamento Foral



Pamplona-Iruña, 9 de enero de 2019



El portavoz socialista, Ramón Alzórriz, se ha mostrado satisfecho porque “tras una jornada histórica para España y Navarra, se ha acabado con el bloqueo político de la derecha de Colón“. ”Una derecha que ha calumniado, amenazado y amedrentado a diputados y diputadas con el único objetivo de impedir la gobernabilidad de nuestro país”, ha dicho.



Sin embargo, el PSOE ha elegido la senda valiente y progresista para conformar un gobierno de coalición necesario para España y Navarra y que responde a las reclamaciones de la ciudadanía.



El acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos recoge cuestiones fundamentales para el día a día de la sociedad. Entre otros asuntos: la subida del SMI, la revalorización de las pensiones, la derogación de la Reforma Laboral del PP, la apuesta por una educación laica, la limitación del precio de los alquileres de vivienda o el fomento de la lucha contra la violencia de género, las políticas para atajar el cambio climático y la España vaciada.



Alzórriz defiende el camino iniciado por el Gobierno de España. Una senda que respeta el diálogo, el acuerdo entre diferentes y la convivencia. Cuestiones a las que dice todavía hay quien les da la espalda.



El portavoz de los socialistas asegura que es España, como en Navarra, se ha dejado atrás el conflicto. Por eso, exige a la derecha que termine con el manoseo permanente de las instituciones. El nuevo gobierno emanado democráticamente de las Cortes Generales quiere avanzar y no retroceder, pretende escuchar a la ciudadanía y no perderse en los insultos. Alzórrizasegura que quien no aporta, quien busca el conflicto permanente, sucumbe en la irrelevancia política y acaba siendo abandonado por la ciudadanía.



A partir de ahora, tanto en España como en Navarra se abre el tiempo de la negociación para aprobar unos presupuestos sociales. Unas cuentas que lejos de las políticas de recortes de la derecha, apostarán por la mejora de las medidas sociales.