Anfas celebra sus 60 años con actos en las principales localidades de Navarra

En imágenes: celebración del 60 aniversario de ANFAS en Sangüesa

Por ejemplo en Pamplona la cita tuvo lugar en la Plaza de los Fueros donde se leyó un Manifiesto redactado para la ocasión y se pudo disfrutar de un espectáculo musical y otras sorpresas. En el acto hubo presencia y participación de los representantes institucionales: como el presidente del Legislativo Foral, Unai Hualde, el delegado del Gobierno central en Navarra José Luis Arasti, la concejal del Ayuntamiento de Pamplona María Caballero, la responsable de la ANADAP Inés Francés, o parlamentarios de varios grupos políticos como Isabel Aranburu y Marisa de Simón, entre otros.

Además, varios ayuntamientos iluminaron anoche en rojo edificios emblemáticos de su localidad como homenaje a ANFAS en este día tan señalado: Pamplona, Burlada, Tudela, Estella, Tafalla, Falces, Noain, Berbinzana, Ribaforada, Peralta, Lodosa, o Puente la Reina.

La concentración se repitió en otras localidades de Navarra, como Tudela, Tafalla, Estella, Lakuntza o Elizondo, así como en Sangüesa donde tuvo lugar a las siete de la tarde en la plaza de las arcadas. La galería corresponde a ese acto en Sangüesa.

Galería por Ignacio Solla

MANIFIESTO

Sobre los 60 años de ANFAS: Del valor del movimiento asociativo al poder de las personas

Tal día como hoy, un 28 de mayo de 1961, un grupo de familias unían sus fuerzas para cambiar la sociedad. Formaron ANFAS, una Asociación que buscaba mostrar la realidad de las personas con discapacidad intelectual o con trastornos del desarrollo. Una realidad que se ocultaba hasta ese momento. No había centros ni recursos específicos, no podían escolarizarse ni trabajar, no tenían derechos… no contaban para la sociedad.

Tuvo que ser duro aquel trabajo que abrió el camino… Un camino para hacer cada vida digna, para acompañar a cada persona con discapacidad intelectual o con trastorno del desarrollo desde que nace hasta que fallece. Y en ese apoyo, no podemos olvidar a la familia y sus necesidades. Por eso nuestros programas siempre las incluyen. Y, mirando más allá, es la sociedad quien debe facilitar esta inclusión. De ahí nuestros programas para sensibilizar, para visibilizaros, para dar a conocer vuestra realidad.

En nuestro lema del 60 aniversario decimos que, haber llegado hasta aquí, es un mérito compartido. Porque, echando la vista atrás, hay muchas personas a las que tenemos que dar las gracias:

Gracias a todas esas familias que se volcaron en las juntas comarcales, que fueron casa por casa buscando apoyos. A todas las personas que han formado parte de las distintas juntas directivas, a las que ayer y hoy dedican su esfuerzo para que ANFAS siga adelante.

Gracias a los y las profesionales que han trabajado y trabajan hoy en día en la Asociación; a todo el voluntariado, personas increíbles que hacen que éste sea un mundo mejor; A cada una de las personas que a lo largo de estos 60 años se ha acercado a ANFAS alguna vez para poner su granito de arena, asociándose, colaborando de algún modo, echándonos una mano… A instituciones y entidades públicas y privadas que también trabajan con el objetivo de conseguir una sociedad más justa e igualitaria…

Pero, sobre todo y principalmente, gracias a vosotros y vosotras. Las personas con discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo. Verdadero motor y razón de ser de ANFAS. Porque cada uno de vuestros muchos logros, de cada meta alcanzada, cada objetivo conseguido o sueño cumplido, es un éxito para la Asociación.

Han sido 6 décadas trabajando duro. Marcándonos objetivos en función de las necesidades de cada momento. 60 años en los que hemos pasado de trabajar por las personas con discapacidad intelectual o con trastornos del desarrollo a trabajar con vosotros y vosotras. Porque hace mucho ya, que tenéis voz. Es cierto que aún no se os escucha en todos los lugares en donde se os debería oír. Pero ahora sois vosotros y vosotras quiénes marcáis el rumbo de ANFAS.

Compartimos el mérito de haber llegado hasta aquí. Con mucho esfuerzo, con momentos muy difíciles, pero sabiendo que ha merecido la pena. Y seguimos con fuerzas para seguir adelante. Con un objetivo muy claro: una sociedad en la que todos y todas contemos por igual. Queremos llegar a ver como todas las personas, también las que tienen discapacidad, pueden ser verdaderas protagonistas de sus vidas. Y hasta que no lo logremos, seguiremos trabajando.

Nuestras reivindicaciones y objetivos para los próximos años son los siguientes:

Apoyar a las personas con discapacidad intelectual o con trastornos del desarrollo en su reivindicación para que puedan ser ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho en una Navarra más justa y solidaria.

Seguir siendo una organización cohesionada y referente en la provisión de apoyos y soluciones avanzadas a las personas con discapacidad intelectual o con trastornos del desarrollo y a sus familias.

Apoyar a las personas con discapacidad intelectual o con trastornos del desarrollo y a sus familias para que puedan desarrollar sus proyectos de vida personal.

Trabajar con el entorno para avanzar en la coordinación y capacitación de una red social, sanitaria, educativa, de justicia… centrada en la persona y que asegure buenos apoyos.

Seguir apostando por la Accesibilidad universal como instrumento para conseguir la inclusión y cumplir los derechos de las personas.

Seguir exigiendo a la Administración que garantice el cumplimiento de la Convención de Derechos de las Personas con discapacidad.

Promover en Navarra políticas públicas que favorezcan la inclusión y el ejercicio de derechos de todas las personas y sus familias

Sólo en 2020, ANFAS dio apoyos a 1.318 personas con discapacidad intelectual y a 1.567 familias en todo Navarra. Para cumplir estos objetivos necesitamos, como dijimos en nuestra intervención parlamentaria del pasado 3 de marzo, y como solicitamos al Gobierno de Navarra:

Que se reconozca y valore nuestra implantación en zonas. Apostamos por prestar los apoyos a las personas con discapacidad intelectual o con trastornos del desarrollo en sus entornos naturales.

Que se financien nuestros programas de

Atención Temprana 3-6: una apuesta segura para prevenir la discapacidad, en algunos casos, o minimizar los efectos que ésta pueda tener, en otros casos. Estamos invirtiendo en autonomía para no tener que gastar más en dependencia.

Accesibilidad cognitiva: La accesibilidad es un derecho llave, abre puertas, posibilita la inclusión de las personas con discapacidad. Tenemos normativa que la legisla y la exige, pero no hay dotación económica.

Que se nos apoye para que las familias con dificultades económicas puedan seguir beneficiándose de nuestras reducciones de cuota. Somos una entidad de Utilidad Pública y creemos firmemente en el hecho de no dejar a nadie atrás.

Seguir es un compromiso de toda la sociedad.

Gracias.