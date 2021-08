Arrasate: “Creo que Osasuna tiene argumentos para ser fiable también fuera de casa”

Facebook Twitter WhatsApp

El entrenador de Osasuna compareció ante los medios de comunicación

El entrenador del Club Atlético Osasuna, Jagoba Arrasate, ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido que hoy domingo disputará su equipo ante el Cádiz Club de Fútbol. “Vamos con ganas de estrenar, sobre todo, el casillero de victorias. El de goles, ya sé que llevamos dos 0-0 y estamos deseando celebrar un gol, pero de nada nos sirve hacer un gol si luego perdemos. Sobre todo, vamos con ganas de darle continuidad a lo que hicimos el lunes, que creo que fue un buen partido, sabiendo que es un rival diferente, que seguramente el partido va a ser diferente, pero tenemos esas ganas de seguir mostrando esa buena versión y de ser competitivos también fuera de casa, que creo que últimamente lo estábamos siendo”, explicó.

Asimismo, ofreció su punto de vista sobre la evolución del equipo y el momento de forma en el que llega al duelo del Nuevo Mirandilla: “Me quedo con que el equipo es fiable, es reconocible y creo que va a más. Después de una primera jornada en la que no estuvimos mal, pero con margen de mejora, y un segundo partido donde yo creo que estuvimos a muy buen nivel, sólo nos faltó el gol, que es lo más importante también. Me quedo un poco con lo reconocibles que hemos sido, con lo que queremos ser también, con el aspecto defensivo… y queremos darle continuidad. Es difícil en dos partidos y en casa sacar grandes conclusiones, pero a ver si en este tercer partido corroboramos un poco que estamos bien”.

El técnico rojillo profundizó en las virtudes del Cádiz y en qué deberá hacer su equipo para competirle con garantías. “Es verdad que es un rival que viene de hacer las cosas muy bien, que tiene un buen juego directo, que tiene un buen juego por fuera, que tiene buenas transiciones… es un partido diferente y nos va a exigir la mejor versión, pero creo que este equipo, el nuestro, tiene argumentos para ser fiable también fuera de casa”, comentó.

“Vamos con los que están disponibles”

El entrenador también se refirió a la situación médica de tres hombres muy importantes en sus planes y que no tendrá a su disposición en Cádiz: “Lo de Kike Barja sabíamos ya que no iba a estar. Es una lesión diferente. Una fascia plantar. Tenemos la incertidumbre de cuándo va a volver y, cuando vuelva, cómo va a estar también. Él necesita esas arrancadas, esas frenadas, esa explosividad… entonces, vamos a ver cómo va porque es una lesión que no es común y podemos tener más dudas. Hay que dejarle tranquilo al chaval, que se recupere lo mejor posible, que creo que estaba en un buen momento, y que vuelva a esa buena versión que nos había mostrado. Budimir lleva tiempo con unas molestias y tampoco llega, y Moncayola hemos estado controlando las cargas durante la semana y hoy ha entrenado, pero no tenía buenas sensaciones y hemos optado por no convocarlo. Entonces, vamos con los que están disponibles”.

“Sabemos de lo que Ontiveros es capaz y el contexto Osasuna puede ser bueno para él”

Jagoba Arrasate también valoró el refuerzo de Ontiveros, que ayer ha completado su primera sesión con Osasuna de forma individual: “Es un jugador diferente en todos los aspectos. Todos sabemos que tiene talento, que tiene uno contra uno, que es desequilibrante… Ahora, entre todos, tenemos que hacer que salga eso a relucir, empezando por él y por mí. Sabemos de lo que es capaz y si encontramos ese espacio para él en un contexto como Osasuna, que puede ser bueno para él, para que saque a relucir todo lo bueno que tiene, que ahí sí que no tenemos dudas de que talento le sobra”.