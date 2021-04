Arrasate: “El Elche nos va a exigir paciencia, es un equipo bien ordenado”

Facebook Twitter WhatsApp

El entrenador de Osasuna advirtió de los peligros que entraña el Elche: “Siempre está en los partidos y nos va a exigir tener paciencia”

El entrenador del Club Atlético Osasuna, Jagoba Arrasate, compareció en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo ante el Elche Club de Fútbol, al cual otorgó gran importancia en la pugna por lograr la permanencia: “De ganarlo sería casi definitivo. Es verdad que venimos de una victoria donde eso ha supuesto que estemos más cerca del objetivo y, ahora, enganchar una segunda victoria y contra un rival que ahora mismo marca la barrera del descenso sería casi definitivo y por eso es un partido importante y por eso también queremos ganar. Hace tiempo que no ganamos en casa y a ver si somos capaces de hacer un buen partido, como el otro día, y de ganar, que sería casi definitivo”.

El técnico rojillo valoró el impacto que ha tenido para su equipo la victoria lograda hace una semana en el Estadio de la Cerámica de cara al compromiso de este domingo. “En lo anímico ha sido una semana en la que después de ganar todo se lleva mejor y hay más alegría. En cuanto a confianza, yo espero que también. Pienso que ganar y cómo lo hicimos nos tiene que suponer una energía extra y soltarnos un poco más en esos partidos de casa donde han sido cerrados, donde nos ha costado ser precisos, donde nos ha costado generar situaciones de gol. Entonces, a ver si esa victoria en ese campo tan complicado también nos sirve para soltarnos del todo y hacer un partido en ataque mejor que los últimos que hemos hecho en casa. Pero, a su vez, necesitamos esa solidez defensiva. Lo afrontamos con naturalidad, como un partido más, pero sabiendo que si lo sacamos adelante prácticamente va a ser definitivo”, afirmó.

“El Elche nos va a exigir paciencia, es un equipo bien ordenado”

Además, el entrenador de Berriatua explicó qué tipo de equipo es el Elche y qué tipo de partido deberán desarrollar para competir con garantías: “Nos va a exigir paciencia, porque es un equipo bien ordenado con dos líneas de cuatro muy bien trabajadas. No es un equipo que se le genere fácil situaciones de gol. Es un equipo que cuando ha perdido a los rivales les ha costado mucho ganar. Ha perdido en Valdebebas en el último minuto, en el Pizjuán compitió muy bien… siempre está en los partidos y nos va a exigir tener paciencia, pero no hay que confundir paciencia con lentitud. Necesitamos ser precisos, verticales, rápidos en la circulación. Y a nivel defensivo es un equipo que con el punta que tiene es capaz de generar situaciones de peligro en el juego directo, pero donde más daño nos puede hacer es en transiciones. Tiene gente por fuera muy rápida que ataca muy bien los espacios, laterales profundos… tendremos que estar bien defensivamente, como lo estamos últimamente, para minimizar al Elche y que no saquen a relucir esas virtudes ofensivas que tienen”.