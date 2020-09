Arrasate: “El inicio del segundo tiempo es el que no me ha gustado”

Facebook Twitter WhatsApp

“El equipo tiene que generar más ocasiones”, ha lamentado el mister rojillo que valoró el esfuerzo de sus jugadores en el primer tiempo y la recta final del choque, pero reconoció que la plantilla tiene que pulir flaquezas

Jagoba Arrasate contestó a las preguntas de los periodistas tras la derrota por la mínima en la visita del equipo rojillo al campo del Getafe. El técnico expresó su impresión del encuentro: “La sensación nunca es buena cuando pierdes. Es verdad que era un partido igualado, con pocas ocasiones, pero también es verdad que en el inicio del segundo tiempo ellos han estado mejor. Fruto de eso y de una jugada desgraciada, se han puesto por delante. Ellos gestionan muy bien las ventajas a favor y a nosotros nos ha costado interpretar el juego. Solo al final, con el juego directo, sí que hemo hecho más daño, hemos tenido alguna acción, sobre todo la de Marc, muy clara para poder empatar”.

“Creo que en el primer tiempo nos ha faltado hacer más cosas con balón. Es muy difícil aquí porque el rival defiende muy bien, te presiona muy bien. Pero estábamos en el partido, no estábamos sufriendo. Lo que no me ha gustado es el inicio del segundo tiempo, donde hemos cometido errores, el gol nos ha hecho daño. Ha habido minutos donde no hemos estado nada bien. Al final hemos terminado enteros, en el área de ellos, y hemos tenido esa ocasión”, señaló Arrasate.

El técnico concluyó su intervención mirando al futuro: “Tenemos que mejorar, llevamos dos jornadas. El equipo tiene que generar más y la gente de arriba poco a poco irá entonándose también”.