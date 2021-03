Arrasate: “El punto hay que darlo por bueno”

Facebook Twitter WhatsApp

El técnico señaló los aciertos de su equipo durante la primera mitad y parte de la segunda, pero reconoció que el Valladolid fue superior durante el último tercio del encuentro

El entrenador del Club Atlético Osasuna, Jagoba Arrasate, compareció ante los medios de comunicación tras el empate logrado frente al Real Valladolid. Arrasate se mostró agridulce con el punto conseguido, puesto que los rojillos querían conseguir la victoria: “No es lo que queríamos, porque queríamos ganar, sobre todo cuando prácticamente hemos celebrado el gol y con ese inicio del segundo tiempo estábamos cerca de adelantarnos. Pero luego es verdad que el Valladolid ha sido mejor que nosotros a partir de la ocasión de Orellana. Creo que hemos llegado más, pero ellos han tenido ocasiones claras también. Es un punto más o un punto menos que nos queda para el objetivo, viendo los resultados que se han dado. Hay que darlo por bueno y hay que seguir. Tenemos 29, estamos en el camino. Y ahora a recuperarnos bien, que el sábado que viene tenemos otro partido importante”.

El entrenador no dejó de alabar la buena versión de sus jugadores durante gran parte de los noventa minutos: “El primer tiempo me ha gustado porque, dentro de que ha sido igualado, se ha jugado más a lo que nosotros queríamos: ha tenido ritmo, llegábamos bien al último tercio. Y en el inicio del segundo tiempo le hemos dado continuidad al juego y hemos sometido al Valladolid”. Aunque también reconoció la superioridad rival durante la última parte del juego: “Lo que no me ha gustado ha sido que tras la ocasión de Orellana nos ha entrado un poco el miedo y ellos se han soltado también. Y creo que ha sido un partido en el que la toma de decisiones no ha sido buena. En el último tercio hemos tenido acciones muy claras en las que teníamos ventaja en las que no hemos acertado, no hemos definido bien. Y cuando te falta eso es difícil generar situaciones de gol”.