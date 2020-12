Arrasate: “Estamos cometiendo más errores de los debidos para sacar los partidos adelante”

Facebook Twitter WhatsApp

El míster rojillo valoró los fallos de su equipo en el partido contra el Valladolid y lamentó el penalti no señalado a favor de su equipo

El entrenador del C. A. Osasuna, Jagoba Arrasate, respondió a las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa celebrada tras la derrota de su equipo frente al Real Valladolid.

El técnico del club rojillo acusó la sensación negativa que le dejó el partido: “Hemos sido superiores en el primer tiempo, y en esa última acción, que me dicen que es penalti claro, también podríamos habernos ido 1-3. Y luego no hemos arrancado bien en el segundo tiempo, aunque tampoco nos estaban generando ocasiones hasta que ha llegado ese error. Los dos goles han sido errores, estamos cometiendo más de los debidos para sacar los partidos adelante. Entre eso y que nos falta fortuna, por ahí se entiende el partido y el resultado”. “¿Qué nos ha faltado? El equipo se ha vaciado, ha creído, ha insistido, ha demostrado que está muy vivo, pero ahora mismo estamos cometiendo errores y nos falta algo de fortuna también, y para cambiar eso no nos queda otra que insistir y que trabajar más”, defendió Arrasate.

El míster, finalmente, apuntó que tienen que trabajar más para lograr una victoria que les permita cambiar de dinámica: “A nivel clasificatorio y a nivel de dinámica de resultado estamos mal. Por suerte estamos en la jornada 12 y nos queda tiempo de reaccionar, pero tenemos que reaccionar ya. Lo próximo es ese partido de Copa, que por mucho que sea un rival inferior lo tenemos que ganar, porque necesitamos una victoria, y luego preparar el partido del Villarreal. Tenemos que mirar hacia delante sabiendo que hay cosas por mejorar”.