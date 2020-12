Arrasate: “Ha sido una derrota dura para nosotros”

Facebook Twitter WhatsApp

El entrenador del Club Atlético Osasuna compareció en rueda de prensa tras la derrota ante el Real Betis

Después de la derrota ante el Real Betis, Jagoba Arrasate compareció en la sala de prensa para responder a las preguntas de los periodistas. “Ha sido un encuentro igualado, con un inicio que ha sido frenético y en el que el partido ha ido perdiendo gas, como si nos anulásemos el uno al otro. He visto un Betis diferente también, con más precauciones, que se ha expuesto menos, ha defendido muy bien nuestro juego directo también. Y cuando el partido estaba esperando a ese detalle para desnivelarse, ha llegado esa transición de ellos que hemos defendido mal. Ha sido una derrota dura para nosotros”, analizó.

Asimismo, el técnico de Osasuna quiso poner el foco en la capacidad de mejora que tiene el equipo para salir de este bache de resultados: “Es un mes muy importante que hemos empezado de la peor manera posible. Pero es que no tenemos tiempo, el viernes tenemos un partido muy importante y tenemos que analizar y mejorar. Tenemos un reto también, porque el equipo se ha metido abajo, y tenemos que trabajar juntos para salir de esta situación. El equipo está concienciado de que es un mes importante y de que tenemos que mejorar para conseguir puntos. Hoy el partido, sin ser bueno, estaba siendo igualado. No nos hemos adelantado según me dicen por milímetros y luego hemos defendido mal esa acción. Esos detalles que ahora están cayendo en contra, tenemos que trabajar si cabe más para que caigan a favor. No hay otra que mejorar. Tenemos argumentos para tirar hacia adelante y lo que tenemos que hacer es ponerlos sobre el verde”.