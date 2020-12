Arrasate: “Hemos cometido errores y por eso hemos perdido, pero también se han cometido en alguna decisión”

Facebook Twitter WhatsApp

El técnico rojillo achacó el resultado a los fallos del equipo, aunque también lamentó las decisiones arbitrales en su contra

Tras la derrota sufrida esta tarde, Jagoba Arrasate compareció en rueda de prensa. Como siempre, hizo autocrítica y admitió que su equipo necesita mejorar, pero también lamentó los errores arbitrales sufridos en los últimos partidos, que han penalizado a Osasuna de forma inequívoca.

“Hemos cometido errores y por eso hemos perdido. El plan salta por los aires con ese primer gol de ellos en la primera llegada y luego con la expulsión nos quedamos prácticamente sin opciones, porque si enfrente ya teníamos un rival muy bueno pues con diez se hace prácticamente imposible. Creo que en alguna decisión también, a mí la expulsión no me parece expulsión y el penalti a Calleri sí me parece. Soy el primero que dice que hay que ayudar a los árbitros, que no duda de su honestidad, pero últimamente estamos viendo situaciones que, las dudosas sobre todo, están cayendo del otro lado”, expuso.

El entrenador rojillo continuó exponiendo su descontento con lo acontecido en El Sadar esta tarde: “Cuando termina un partido así estás enfadado, porque se nos ha ido otra oportunidad y enfadado también porque cometemos errores, yo el primero. Por eso estamos donde estamos. Pero también podemos enumerar situaciones que no nos están ayudando, todo lo contrario; sin poner en duda la honestidad de los árbitros”.

Además, Arrasate manifestó que mira ya al martes para poder salir de esta dinámica y reencontrarse con la victoria: “Lo que tenemos que hacer es mejorar, mejorar, trabajar. Lo que nos toca es preparar de la mejor manera posible el partido del martes. Es un partido súper importante, a ver si estamos mejor para poder sacar un buen resultado y si ganamos en Elche seguro que lo vamos a ver todo de otra manera. Soy optimista, pero sabiendo en la situación en la que estamos”.

Finalmente, el técnico aludió a las virtudes del equipo para poder salir de esta situación: “Tenemos fortalezas que igual otros no tienen y tenemos que sacar a relucir ahora esa unidad, esa familia. Y da pena, porque en días como hoy se echa mucho de menos al público también, que es algo que está ahí pero no lo podemos tener cerca, no lo podemos sentir. Entre todos, la familia que somos nosotros y el apoyo que nos llega desde fuera nos hace seguir intentándolo y a ver si el martes podemos tener todos una gran alegría y ver las cosas de otra manera”.

Fuente: Osasuna.es