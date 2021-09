Arrasate: “Hemos dado muchas facilidades”

Facebook Twitter WhatsApp

El entrenador de Osasuna fue autocrítico con su equipo, que se vio superado por el Valencia en la segunda parte

El entrenador del Club Atlético Osasuna, Jagoba Arrasate, ha comparecido ante los medios de comunicación después de la derrota de su equipo ante el Valencia Club de Fútbol. “Creo que hemos dado muchas facilitades y por eso hemos perdido. Se ha visto un gran primer tiempo, donde yo creo que nosotros hemos estado bien y ellos también. Y cuando el partido estaba para un lado o para otro, ellos han tenido ese segundo gol con fortuna también y el partido se les ha puesto de cara para poder correr al espacio. Hemos defendido muy mal tanto como el tercero como el cuarto. Hemos tenido una opción de meternos en el partido, pero hasta en eso no hemos tenido suerte. Al final, cuando concedes tanto y no estás defensivamente como hay que estar, estos rivales no te perdonan”, explicó

Asimismo, valoró el apoyo de la afición, que ha poblado un 60% de aforo de El Sadar tras las nuevas medidas dictadas por el Gobierno de Navarra. “Muy bien, como siempre. Se han hecho notar esos 14.000. Ha sido una pena, porque queríamos brindarles la victoria y no ha podido ser”, comentó.