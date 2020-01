Arrasate: “Hemos ganado porque hemos tenido más pegada”

Facebook Twitter WhatsApp

El entrenador rojillo compareció ante los medios de comunicación después de que su equipo haya logrado la clasificación para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

C. A. Osasuna

Pamplona-Iruña, 11 de enero de 2020

El entrenador del Club Atlético Osasuna, Jagoba Arrasate, compareció ante los medios de comunicación después de que su equipo se haya clasificado para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey tras imponerse al Haro Deportivo en los compases finales. “El rival ha hecho un gran partido. El contexto era maravilloso con las dos aficiones. Luego el susto y la alegría final. Hoy hemos ganado porque hemos tenido más pegada, porque tenemos mejores jugadores que el Haro, pero no porque hayamos jugado mejor que ellos. Tenemos que estar contentos porque hemos pasado, pero en el vestuario aún estamos con el susto en el cuerpo. Al Chimy lo hemos tenido que sacar. Ha sido clave empatar a los pocos minutos de su gol. No hemos hecho un buen partido y cuando un encuentro está igualado entre un equipo de Segunda B y un Primera es que nosotros no hemos estado bien”, explicó.

Al técnico rojillo se le preguntó por si influyó en el transcurso del partido que Osasuna no estuviera habituado a la hierba artificial. Arrasate huyó de excusas e hizo autocrítica: “No lo sé, porque hemos estado mejor en el primer tiempo que en el segundo. En el primero, más allá de que ellos estaban bien organizados y nos ha costado, sí que hilvanábamos, sí que teníamos secuencias, sí que llegábamos por fuera. En el segundo tiempo hemos estado muy mal. No sé si ha sido por la adaptación o porque el rival ha hecho un gran partido y nos ha puesto las cosas muy difíciles”.