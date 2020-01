Arrasate: “Hemos hecho un primer tiempo lamentable. No estoy nada satisfecho aunque hayamos pasado”

Facebook Twitter WhatsApp

El técnico ha comparecido en rueda de prensa para valorar el choque ante el Recreativo de Huelva

Pamplnoa-Iruña, 21 de enero de 2020

Jagoba Arrasate ha comparecido ante los medios de comunicación tras lograr el pase a los octavos de final venciendo al Recreativo de Huelva por 2-3 en la prórroga.

El técnico rojillo ha mostrado su parecer en la sala de prensa del Nuevo Colombino: “No estoy nada satisfecho, aunque hayamos pasado. Creo que es la primera vez desde que estoy que pasa esto en el primer tiempo, la apatía con la que hemos jugado. Eso no puede ser y no puede repetirse. Luego es verdad que con los cambios y con el cambio de dibujo, en la última media hora entre que hemos estado mejor y el cansancio del Recre, que es un equipo de Segunda B y viene de jugar el domingo, nos ha dado para empatar y luego ganar en la prórroga. Pero no podemos estar satisfechos porque creo que lo que hemos visto hoy no lo habíamos visto hasta ahora y creo que tenemos que reflexionar todos”

Respecto a cómo ha visto el encuentro y el rival, Jagoba Arrasate ha comentado: “Yo creo que han hecho lo que han podido y han estado muy bien. Han sido superiores a nosotros en la primera hora de partido y el Recre ha hecho un gran partido. Los que no hemos estado a la altura hemos sido nosotros, que hemos hecho un primer tiempo lamentable y hemos reaccionado a tiempo y nos ha dado para llegar a la prórroga y ganar, pero ahí al Recre no se le puede reprochar nada, pero a nosotros sí”.