Arrasate: “La Copa nos interesa y nos ilusiona”

El técnico ha mostrado su respeto por el Haro Deportivo en la sala de prensa de Tajonar

Pamplona-Iruña, 11 de enero de 2020

Jagoba Arrasate ha atendido este viernes por la mañana a los medios de comunicación en la sala de prensa de las instalaciones de Tajonar para valorar el encuentro que su equipo disputará el sábado ante el Haro Deportivo en la segunda ronda de la Copa del Rey.

“Respetamos mucho al Haro Deportivo y no es la primera vez que un equipo de Segunda B elimina a un Primera. Tenemos que hacer las cosas bien, de hecho creo que hemos analizado bien al rival, hemos trabajado bien durante la semana y estamos preparados, pero esa supuesta superioridad hay que demostrarla luego en el campo. Es un equipo que lo está haciendo muy bien, un equipo muy solidario, con un espíritu solidario muy grande, un equipo organizado, que trabaja mucho y no esperamos un rival fácil para nada. El Haro es un equipo más competitivo, más agerrido y más difícil para el rival y entiendo que vamos a tener más dificultades. Hoy hemos trabajado en base al rival y lo demás es darle normalidad a la semana y hacer lo que solemos hacer”, ha comentado el técnico del Club Atlético Osasuna.

“Me gusta el once que voy a sacar, me gusta mucho. Tenemos un mes con diferentes partidos y todo el mundo está preparado. Hablamos de habituales y menos habituales y no, mañana juega Osasuna en Haro. El once que sacamos mañana a mí me gusta mucho”, ha dicho Arrasate, que se ha mostrado además ilusionado ante la oportunidad de seguir avanzando en la Copa. “Interesa e ilusiona. No hay más que ver que van a ir mil aficionados de aquí hasta Haro, que es muy bonito. La Copa tiene diferentes estaciones y conforme vas pasando esas estaciones te vas ilusionando más”, ha asegurado.