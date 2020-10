Arrasate: “No es fácil dar una versión tan diferente de una semana a otra”

Facebook Twitter WhatsApp

El míster elogió la actitud del conjunto de su plantilla durante la semana para trabajarse la victoria frente al Celta

El entrenador del Club Atlético Osasuna, Jagoba Arrasate, respondió a las preguntas de los periodistas en rueda de prensa tras la victoria de su equipo ante el Celta en El Sadar. El técnico apuntó que este triunfo se había producido gracias a un esfuerzo coral: “Le quiero dar valor a todo el equipo. La victoria es de todos, de esos que jugaron el otro día y no estuvieron tan acertados, de ese entrenador que la semana pasada no estuvo nada acertado… Al final es una victoria de todos y lo valoro positivamente. Dentro de una semana que ha sido dura, porque al final cuando recibes una derrota así en casa suele, pero el hecho de que te duela es el primer paso también para cambiar cosas, y en ese aspecto estoy contento de cómo ha terminado la semana”.

El entrenador señaló además el cambio de juego con respecto al mostrado la semana pasada: “No es fácil dar una versión tan diferente de una semana a otra. La clave: reconocer primero que te has equivocado, reconocer que no has estado bien y a partir de ahí intentar mejorar. Durante la semana hemos trabajado sobre bases sólidas, hemos hecho un partido muy práctico y hemos ido creciendo. Hemos tenido la ventaja de que no hemos jugado entre semana, y en el partido hemos ido a más”.

Finalmente, ante el parón liguero de las próximas dos semanas, Jagoba Arrasate acentuó aún más el valor de esta victoria en la plantilla: “Anímicamente esta victoria supone mucho porque cuando vienes de una derrota y una sensación tan pobre lo que quieres es jugar y dar otra imagen. Si esa imagen va acompañada de un buen resultado y luego viene el parón, en 15 días no hay liga, pues todo eso si cabe coge mayor peso. Nos vamos con 6 puntos, nos da tranquilidad sabiendo que tenemos que mejorar mucho todavía”.