Arrasate: “No hemos estado a nuestro nivel”

El de Berriatua fue crítico con la actuación de su equipo y achacó la derrota a la superioridad mostrada por el rival en el juego

El entrenador del Club Atlético Osasuna, Jagoba Arrasate, ofreció su visión del encuentro en rueda de prensa tras la derrota de su equipo frente al Levante. El técnico mostró preocupación por la cara mostrada por sus jugadores: “Hay que reconocer la superioridad del Levante. Nosotros no hemos estado a nuestro nivel y es fácil resumir hoy el partido: un rival que ha sido superior y que nosotros no hemos estado a la altura. De ahí se explica el resultado final. […] Me ha sorprendido mi equipo para mal. Preocupado claro que estoy, porque creo que no podemos competir así. No sé lo que ha pasado. Cada vez que jugamos el domingo al mediodía no sé lo que pasa pero estamos muy lejos de nuestra mejor versión. Sobre todo en el segundo tiempo ha habido cosas que me preocupan. En el primer tiempo, más allá de que ellos han tenido más balón, hemos estado en el partido, hemos tenido la ocasión de Adrián, nos hemos puesto por delante. Pero en el segundo tiempo han jugado a placer. Más allá de que ellos han hecho un buen partido nosotros hemos estado muy lejos de donde queremos y claro que es preocupante en ese aspecto”, lamentó.

El míster identificó las carencias de su equipo y la labor del Levante para llevarse los tres puntos: “Creo que ellos han jugado como nunca hasta ahora, en el sentido de jugar con cinco centrocampistas, dejando a Morales arriba y acumulando a mucha gente por dentro. Es verdad que cada vez hemos ido desgastándonos, sobre todo el en segundo tiempo, cuando hemos pegado un bajón físico importante también. No llegábamos a la presión y ellos han estado muy cómodos, y cuando ellos pueden filtrar esos balones a la espalda se ven un poco las carencias nuestras. Ellos han jugado a eso y les ha salido bien. Nosotros cuando hemos ido a menos en el partido han aparecido esos jugadores del Levante que tienen capacidad para filtrar, sobre todo a la espalda, y nos han hecho daño”.

Finalmente, el entrenador reconoció el trabajo que les queda por hacer para afrontar la próxima jornada: “Tenemos que hacer autocrítica primero, ponernos las pilas después y luego entrenar bien para prepararnos de la mejor manera para competir de otra manera el domingo que viene contra el Celta”.