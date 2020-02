Arrasate: “Nos ha faltado algo de energía en los últimos minutos”

Facebook Twitter WhatsApp

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha señalado que el equipo ha estado bien hasta los últimos 10 minutos, donde les ha faltado fuerza para poder competir contra un rival como el Real Madrid

Pamplona-Iruña, 9 de febrero de 2020

Jagoba Arrasate ha señalado que “les ha faltado algo energía en el centro del campo con la baja de Oier y con la lesión inesperada de Moncayola nada más comenzar el partido. Teníamos un plan y la baja de Moncayola ha sido clave porque hemos tenido que retrasar a Darko y hemos perdido energía en el centro”.

El técnico rojillo ha alabado al conjunto blanco: “Hemos sido superiores al comienzo de las dos partes pero el Real Madrid es un rodillo que te va llevando al límite y lo sufres especialmente cuando estás cansado”. Asimismo, ha asegurado que los de Zidane “han mejorado mucho tanto tácticamente como físicamente”.

“El resultado quizás ha sido excesivo, pero ellos tienen jugadores de talla mundial que te generan problemas y tienen la eficacia de hacerte dos goles con facilidad. Hemos recibido muchos goles en los últimos dos partidos porque rivales que hemos tenido en frente como el Villarreal y el Real Madrid son muy fuertes ofensivamente”, ha manifestado el de Berriatua.

Arrasate ha lamentado no poder brindar los tres puntos a la afición, pero asegura que tienen claro cuál es su objetivo y que no deben confiarse: “He notado el aliento de El Sadar desde el comienzo, pero no hemos podido corresponder todo ese ánimo con un buen resultado”.

“Nos alegramos mucho por Unai García porque es un jugador que a balón parado va con todo y hoy ha podido marcar, pero a la vez nos preocupa bastante la lesión de Moncayola”, ha dicho el técnico. También ha querido destacar el buen partido realizado por José Arnáiz: “Es un jugador diferente, muy dinámico y que necesitamos porque se mueve muy bien entre líneas”.