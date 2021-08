Arrasate: “Orgulloso del partido, pero ahora nos tiramos todos de los pelos”

Facebook Twitter WhatsApp

El técnico ha lamentado el escaso acierto de su equipo esta noche, pero se ha mostrado conforme con el juego

Jagoba Arrasate ha lamentado el empate de esta noche después del buen juego desplegado por el equipo, especialmente en la primera mitad, y las ocasiones desaprovechadas. “Han sido dos empates muy diferentes. Hoy hemos tenido mucho volumen ofensivo, muchas ocasiones, muchas llegadas. El otro día nos faltó claridad y hoy nos ha faltado acierto, eficacia. Tenemos esa rabia dentro porque creo hemos hecho todo para ganar y cuando empatas después de ser tan superior no es lo que toca. Pero bueno, estamos a martes y tenemos que cambiar el chip pensando en el Cádiz”, ha comentado.

A pesar de la mala fortuna, al técnico le ha gustado el fútbol de su equipo. “Es verdad que los puntos que se han ido no vuelven, pero es raro porque Rubén es un jugador muy fiable dede el punto de penalti y hasta en ese hemos tenido mala fortuna. Creo que se ha visto un primer tiempo fantástico y quiero que mi equipo se acerque a eso. Ese es el listón. El penalti nos ha hecho daño y ahí hemos sufrido un poco más, pero creo que hemos hecho un gran partido y tenemos que seguir entrenando e insistiendo”, ha afirmado. “Hoy he visto a un equipo mejor que el de la semana pasada. El primer tiempo creo que hemos bordado lo que queremos, a mí me gusta este fútbol y así llegarán los goles. Pienso más en que ha sido puntual, mala fortuna, malas elecciones, pero que así los puntos van a llegar seguro. Creo que se ha visto un Osasuna muy completo”.

Arrasate espera que, si el equipo mantiene esta línea, los resultados no tarden en llegar, y ha puesto el foco ya en el partido del fin de semana en Cádiz. “Orgulloso del partido, pero ahora nos tiramos todos de los pelos. La rabia de hacer un gran partido y ver que se nos han ido dos puntos, pero es jornada dos y ahora hay que pensar en el Cádiz y seguir dando este nivel. Hay que darle importancia a que llevamos dos partidos con la portería a cero y tenemos que darle continuidad a eso y tener un poco más de acierto”.