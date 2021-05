Arrasate resume la temporada rojilla: “Tuvimos momentos complicados, pero le dimos la vuelta con la fortaleza del grupo”

Facebook Twitter WhatsApp

El entrenador de Osasuna compareció en rueda de prensa tras cerrar la temporada con una derrota, pero cumplir el objetivo de la Permanencia

El entrenador del Club Atlético Osasuna compareció en rueda de prensa tras la derrota de su equipo en la última jornada de LaLiga Santander ante la Real Sociedad. “Una pena haber perdido por una jugada desafortunada a falta de cinco minutos. Esa sensación tenemos, que después de trabajar mucho se nos ha ido parecido que la semana pasada. Se nos ha ido una acción de mala fortuna. En esa parte, con pena. Supongo que en frío valoraremos mejor la temporada que ha sido muy positiva. Teníamos la idea de sumar, de escalar alguna posición más y no ha podido ser”, comentó.

No obstante, el técnico hizo una valoración positiva de la temporada, la tercera dirigiendo al equipo rojillo y cumpliendo los objetivos marcados. “Nos mantenemos en el puesto once que es meritorio y más teniendo en cuenta como estábamos en la primera vuelta. Es verdad que fueron meses complicados, sobre todo esa racha de trece partidos (sin ganar) y creo que le hemos dado la vuelta muy bien con esa fortaleza del grupo, con esa solidez defensiva que tenemos y mostrando también una mejor versión y más completa. Hemos llegado al objetivo, pero hemos hecho cosas mal y sé que he hecho cosas mal. Desde ahí viene la mejora también. Desde la tranquilidad de haber conseguido el objetivo, trataremos de hacer un Osasuna mejor para la temporada que viene”, afirmó.