Arrasate: “Sabemos que es el partido del año en El Sadar”

Facebook Twitter WhatsApp

El técnico rojillo espera un Real Madrid muy diferente al de la Copa del Rey para el encuentro de este domingo

Pamplona-Iruña, 8 de febrero de 2020

Jagoba Arrasate ha atendido esta mañana a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio de El Sadar tras el último entrenamiento de la semana antes de recibir al Real Madrid mañana a las 16 horas. “A nivel numérico son tres puntos, a nivel de dificultad es más difícil que otras veces, y el significado es diferente también porque sabemos que es el partido del año aquí en El Sadar. Es un partido especial y a ver si podemos estar cerca de conseguir los tres puntos y lograr algo que sabemos que a nuestra gente les encanta”, ha explicado el técnico del equipo rojillo.

Arrasate cree que el Real Madrid se parecerá poco al del pasado jueves en la Copa del Rey. “Vamos a ver al Real Madrid de la Liga, que es el menos goleado y con unos grandes números defensivos. Yo espero al Real Madrid de la Liga. Mañana vamos a ver otro Real Madrid diferente al de la Copa. Hay días que juegan con cinco centrocampistas que te dominan y otros días te juegan con extremos puros y son más verticales. Tenemos que tener en cuenta esos matices, pero manteniendo las señas de identidad de este Osasuna porque entendemos que hay que atacar y estar en campo rival para ganar. Tenemos que hacer un partido perfecto y no cometer errores, porque si cometes errores contra estos equipos lo pagas. Necesitamos al mejor Osasuna y al mejor Sadar de las grandes ocasiones para minimizar esa diferencia que puede haber”, ha afirmado.

“En lo que nosotros somos buenos, ellos son los mejores. Son el líder de la Liga por algo. Hoy soy optimista, mañana a las seis a ver qué cara tengo”, ha bromeado el técnico. “Tenemos que ser solidarios a nivel defensivo y no cometer errores. A veces el rival te lleva a cometer errores, pero que no sean errores no forzados. Estoy convencido de que necesitamos de todos, de esa atmósfera del Sadar, que es increíble. El aliento del público nos va a ayudar muchísimo y los necesitamos. Te das cuenta enseguida de lo que significa para todos los rojillos recibir al Real Madrid en El Sadar. Estoy expectante y con ganas”, ha afirmado.