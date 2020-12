Arrasate: “Tenemos ganas de hacer un buen partido y de sumar tres puntos”

Facebook Twitter WhatsApp

El técnico rojillo quiere que mañana “se vea al mejor Osasuna” en una fecha que calificó como “importante”

El entrenador del Club Atlético Osasuna, Jagoba Arrasate, compareció en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Real Betis, al cual quiso darle una gran relevancia. “Estamos ante un mes muy importante. Es verdad que en el foco sólo tenemos el partido de mañana, pero es verdad que tenemos cinco partidos de LaLiga y uno de Copa en los que entendemos que si estamos bien podremos dar un paso en la clasificación y acercarnos a ese objetivo. Entonces, es un mes importante, pero lo que sobre todo queremos es empezarlo bien ganando mañana. Durante el año, hay fechas que son más importantes que otras, seguramente. Y la de mañana es una fecha que tenemos marcada, porque tenemos ganas de hacer un buen partido y de sumar de tres, que últimamente no lo hemos hecho y por eso es un partido importante”, afirmó.

El técnico rojillo explicó que ha preparado el encuentro de mañana esperando la mejor versión de su adversario: “Yo del Betis no me fío. Tiene grandísimos jugadores y un entrenador contrastado que sabe manejarse en estas situaciones. Igual los últimos partidos no han sido los mejores, pero es que este mismo año sin ir más lejos ha sido capaz de ganar en Vitoria o Valencia, y no llevamos tantos partidos de LaLiga. Entonces, no me fío para nada de sus últimos partidos. Mañana me espero al mejor Betis y en eso estamos trabajando, en que se vea al mejor Osasuna y que dificulte mucho esa buena versión del Betis”.

Asimismo, quiso poner en valor el retorno de Calleri y Brandon tras sus respectivas lesiones. “Jonathan cuando se lesionó estaba en un gran estado de forma y necesitamos a este Jonathan porque nos va a hacer mejores. Y es una alegría tener a Brandon también después de una lesión tan importante y estar tantos meses fuera. Lleva tiempo entrenando bien y es lo que quiere un entrenador, tener diferentes variantes, tener a la gente bien, con ganas… gente fresca también que seguro que el equipo agradece”, comentó.

“No hemos tenido fortuna en decisiones con el VAR, pero nuestra energía está en mejorar”

Al entrenador de Osasuna también se le preguntó su opinión por el criterio empleado con el VAR en los últimos partidos del equipo: “No hemos tenido fortuna en algunas decisiones, en las que en un área se ha determinado una cosa y en la otra, otra. Pero lo que queremos es mejorar como equipo. Esas cosas, por mucho que te den rabia… al final no mejoras. Sabemos dónde esta nuestro margen de mejora, hacia dónde tenemos que incidir y hacia dónde debemos llevar el partido. Nuestra energía pasa por ahí más que en otras cosas”.