Arrasate: “Tenemos la obligación de pasar la ronda”

Facebook Twitter WhatsApp

El técnico rojillo ha atendido a los medios de comunicación antes de que mañana el equipo viaje hasta Sevilla para jugar la Copa del Rey

Jagoba Arrasate ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación en rueda de prensa telemática para valorar el encuentro que mañana medirá a su equipo con la Unión Deportiva Tomares en la primera ronda de la Copa del Rey. “Es una competición diferente y es lo que toca, lo tenemos que afrontar así. Es verdad que estamos en una mala dinámica y en esta situación lo que quieres es jugar. Tenemos la obligación de pasar de ronda y cuando estás así lo que quieres es conseguir una victoria y romper la mala dinámica aunque sea un rival de inferior categoría”, ha explicado el técnico.

“Hemos trabajado con un once que puede ser el que utilicemos mañana y hay gente que lleva muchos minutos en sus piernas y necesitamos frescura, que el partido tenga ritmo y ver a jugadores que tienen menos minutos, por eso algún jugador del filial también participará”, ha anunciado Arrasate.”La Copa siempre es un torneo atractivo. El año pasado pasamos las tres primeras rondas y después caímos ante la Real Sociedad. Es una competición que según vas pasando rondas se hace más bonita, pero para llegar a eso hay que pasar el puente de mañana. El escenario es bonito porque a veces lo más complicado es el campo y mañana tenemos un buen campo y nos toca recuperar sensaciones y con esa idea vamos a ir a Sevilla”, ha afirmado.

“Para ellos es el partido del año y van a estar muy motivados. Para nosotros es un partido más. Hemos analizado al Tomares como hacemos con cada rival, están haciendo una buena liga. Nosotros necesitamos darle seriedad y profesionalidad al partido y dar nuestra mejor versión. Sí damos nuestra mejor versión se notará esa diferencia que hay a priori”, ha explicado el técnico del equipo rojillo. “Es un equipo que dentro de la categoría en la que están son dominadores. Juegan 4-3-3 con gente combinativa, con buen ataque posicional y defensivamente es un equipo ordenado. Están haciendo una buena temporada y por eso van primeros y han pasado de ronda. Es un equipo que quiere el balón y mañana tenemos que estar bien para demostrar esa supuesta superioridad de la que estamos hablando”, ha asegurado sobre el rival de mañana.

La situación del equipo

Además de sobre el partido de Copa del Rey, Jagoba Arrasate se ha referido también al momento que atraviesa el equipo en LaLiga, donde la mala racha de resultados ha llevado al conjunto rojillo a la última plaza de la clasificación. “De ánimo estoy bien y la plantilla espero que también. Sabemos en qué situación estamos y lo primero que tenemos que hacer es mejorar. La derrota del otro día fue muy dolorosa, pero vimos brotes verdes y tenemos que potenciar eso y minimizar los errores”, ha reconocido. “Nos ha tocado vivir dos años maravillosos y ahora estamos en otra situación, un espacio que puede ser hasta natural de Osasuna, pero que tenemos que reaccionar y para eso el tema mental es importante, tenemos que creer en lo que hacemos. Hay jugadores que han pasado por esto y tenemos que ser mentalmente fuertes para ir saliendo de esta situación. A nivel de dinámica no habíamos estado en una dinámica tan negativa. El año de Segunda empezamos mal pero le dimos la vuelta, y el año pasado no tocamos estas posiciones. Sí que es la primera vez, pero mi padre con 14 años tuvo que ir al mar y siempre me dice que para ser un buen marinero hay que pasar un fuerte oleaje y en eso estamos. Estamos fuertes, estamos animados, sabemos que estamos haciendo cosas mal que hay que corregir y sabemos del potencial de la plantilla”, ha comentado.