Arrasate: “Tenemos que seguir insistiendo para crecer como equipo; hemos dado facilidades al rival”

El técnico lamenta los errores que han impedido que Osasuna consiguiese puntuar en Villarreal

Pamplona-Iruña, 2 de febrero de 2020

Jagoba Arrasate ha lamentado la derrota de su equipo en el estadio de La Cerámica ante el Villarreal y ha sido crítico con los errores que impidieron que su equipo consiguiese el objetivo. “Creo que no hemos hecho un mal partido, ni mucho menos, pero por momentos hemos dado facilidades, y cuando das facilidades a un equipo que tiene semejante caudal ofensivo lo normal es que acabes perdiendo. Son peajes que estamos pagando y tenemos que seguir insistiendo para crecer como equipo. No es que el Villarreal haya generado mucho, porque por momentos creo que hemos estado bien defensivamente, pero en la última jugada del primer tiempo con un balón a favor haces lo que haces y das esas facilidades a Paco Alcácer y es sinónimo de gol. Y luego en el tercero también. En ataque hemos hecho un partido digno, pero en defensa más que estar mal creo que en momentos puntuales hemos tomado mal las decisiones, y un equipo como el Villarreal no te perdona”, ha asegurado.

“Hasta el 45 estoy muy contento, pero no puede ser que un saque de banda a favor hagamos un centro que no tiene sentido, que en la vigilancia estemos mal y le dejemos un mano a mano con Alcácer. Y ahí se ha empezado a decantar el partido”, ha comentado el técnico.

“Con Enric Gallego y Jose Arnaiz hemos tenido más mordiente en atque. Enric ha fijado mejor a los centrales y Jose ha demostrado de lo que es capaz, que es un jugador que arma muy rápido la pierna y ha tenido dos buenas ocasiones. Creo que deben ser dos jugadores importantes de aquí al final de Liga”, ha valorado sobre el debut de los dos últimos fichajes de Osasuna en el mercado de invierno.02FEB

