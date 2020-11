Biden, presidente electo de EEUU tras ganar en Pensilvania

Facebook Twitter WhatsApp

Las cadenas de televisión estadounidense ya han declarado al candidato demócrata como presidente electo, al obtener 273 votos electorales

Joe Biden ocupará la Casa Blanca a partir del próximo 20 de enero. El candidato demócrata, de 77 años ha vencido al actual inquilino el republicano Donald Trump tras un recuento agónico que sigue en varios estados.Las cadenas de televisión estadounidenses como la NBC, CNN o CBS y la agencia AP ya han declarado al candidato demócrata como presidente electo, al obtener 273 votos electorales.

Los 20 votos de Pensilvania, donde Biden consiguió remontar gracias al voto por correo tras ir perdiendo en los primeros días han sido claves en la victoria demócrata.

Como se recordará Trump venía denunciando, sin pruebas, desde el miércoles la existencia de un fraude con el voto por correo y anunciaba decenas de recursos para intentar frenar el recuento.

Biografia

Joe Biden ejerció como el 47° vicepresidente de los Estados Unidos de 2009 a 2017. Fue senador de los Estados Unidos por Delaware entre 1973 y 2009.​ Biden buscó sin éxito la nominación presidencial demócrata en 1988 y en 2008.

Biden fue criado en Scranton, Pensilvania y en el condado de New Castle, Delaware. Realizó sus estudios de grado en la Universidad de Delaware antes de ingresar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Siracusa (Syracuse University College of Law), donde obtuvo el título de Juris Doctor.3​ Se convirtió en abogado en 1969 y fue elegido al consejo del condado de New Castle en 1970. Fue elegido al Senado de los Estados Unidos por Delaware en 1972, llegando a ser el sexto senador más joven en la historia norteamericana. Biden fue miembro principal y posteriormente presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Se opuso a la Guerra del Golfo en 1991, pero apoyó la expansión de la alianza de la OTAN en Europa del Este y su intervención en las Guerras Yugoslavas de la década de 1990. Respaldó la resolución que autorizaba la guerra de Irak en 2002, pero se opuso al aumento de tropas estadounidenses en 2007. También se desempeñó como presidente de la Comisión de Justicia del Senado de 1987 a 1995, ocupándose de temas relacionados con la política de drogas, la prevención del delito y las libertades civiles. Biden lideró los esfuerzos para aprobar la Ley sobre Control de Delitos Violentos y Aplicación de la Ley y la Ley de Violencia contra las Mujeres, y supervisó las polémicas nominaciones a la Corte Suprema de los Estados Unidos de Robert Bork y Clarence Thomas.

Biden fue reelegido seis veces al Senado de los Estados Unidos y fue el cuarto senador de más antigüedad cuando renunció luego de ganar la vicepresidencia junto a Barack Obama en las elecciones presidenciales de 2008.4​ Obama y Biden fueron reelegidos en 2012.5​ Como vicepresidente, Biden supervisó el gasto en infraestructura en 2009 para contrarrestar la Gran Recesión. Sus negociaciones con los legisladores republicanos ayudaron a la administración de Obama a aprobar distintas leyes, incluida la Ley de Alivio Impositivo de 2010, que resolvió un estancamiento fiscal; la Ley de Control Presupuestario de 2011, que resolvió una crisis de techo de deuda; y la Ley de Alivio al Contribuyente Estadounidense de 2012, que abordó un inminente abismo fiscal. En política exterior, Biden lideró los esfuerzos para aprobar el nuevo tratado START entre Estados Unidos y Rusia; respaldó la intervención militar en Libia, y ayudó a formular la política estadounidense hacia Irak mediante la retirada de tropas en 2011. Después de la masacre en la escuela primaria de Sandy Hook, Biden dirigió el Grupo de Trabajo sobre Violencia con Armas, creado para abordar las causas de la violencia con armas en los Estados Unidos.