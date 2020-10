Braulio: “Estábamos convencidos de que había que mantener el bloque y lo hemos hecho en su inmensa mayoría”

Facebook Twitter WhatsApp

El director deportivo rojillo ofreció una rueda de prensa de cierre de mercado, en la que analizó la confección de la plantilla e informó de la renovación de Unai García hasta el 2023

El director deportivo del Club Atlético Osasuna, Braulio Vázquez, compareció esta mañana en la tradicional rueda de prensa de cierre de mercado. El máximo responsable deportivo de la entidad analizó la confección de la plantilla rojilla, con la incorporación de Ante Budimir en el día de ayer como principal novedad. Además, informó de la renovación de Unai García hasta el 2023.

“Cuando acabó la temporada pasada hicimos un análisis de lo que teníamos, tanto cuerpo técnico como la dirección deportiva, y estábamos convencidos de que teníamos que mantener el bloque. Lo hemos hecho en la inmensa mayoría. Está claro que en el lateral izquierdo tras la marcha de Pervis (Estupiñán) y Toni (Lato) teníamos que reforzar esa posición. Teníamos claro que íbamos a hacer pocos fichajes y que, en teoría, aumentasen nuestro nivel competitivo. Hemos hecho cinco fichajes con Lucas Torró, Juan Cruz, Calleri, Jony y Budimir. Si no se hubiese lesionado el Chimy, hubiésemos fichado a cuatro. Estamos inmensamente contentos con estas incorporaciones, porque han sido jugadores que teníamos en alta estima, pero con una gran dificultad para poderlos tener”, analizó.

Asimismo, remarcó que el objetivo de Osasuna es “la permanencia para continuar creciendo como club” y habló de las dificultades que ha tenido este mercado para la entidad rojilla, agravadas por la lesión de larga duración del Chimy Ávila. “Hay que tener en cuenta de que hemos perdido a nuestro jugador franquicia. Tener a un jugador que en Primera División te asegura quince goles para un equipo de nuestro nivel presupuestario… pues es mucho. Hemos trabajado todos juntos en el club, la directiva, el cuerpo técnico y la dirección deportiva, para entre todos tratar de subsanar del mejor modo posible el perder a nuestro jugador franquicia y la verdad es que estamos muy contentos de tener a estos jugadores aquí porque pensábamos que era muy muy difícil”, valoró.

El director deportivo fue preguntado por el fichaje de Ante Budimir, que viene de marcar trece goles con el Real Club Deportivo Mallorca en LaLiga Santander: “Estuvimos esperando hasta última hora como los búhos. Hemos tenido la suerte y el trabajo colectivo para hacerlo. Quiero agradecer a la directiva y a Fran Canal que ayer estuvimos todos dejándonos el alma para intentar ese fichaje, porque era un fichaje que estaba fuera de nuestra órbita hace tiempo, que seguimos trabajando y que cuando apareció la oportunidad conseguimos a un futbolista que creo que nos mejora. La premisa es traer buenos futbolistas. Nadie duda de que Ante es un futbolista fantástico, que viene de hacer una temporada increíble y lo que no podemos hacer es renunciar a un futbolista de ese nivel”.

En relación a ello, analizó los factores que han llevado a Osasuna a poder acometer incorporaciones que parecían muy difíciles. “Que vengan estos futbolistas que a priori estaban fuera de nuestro alcance habla de un efecto llamada… con el campo nuevo que tenemos, con nuestra afición que es escandalosa y ojalá pudiese estar cerca y sufrir y disfrutar con nosotros en el campo. Todo eso conlleva que cuando tú tienes que llamar a un futbolista no tengo que hablarles de algo que se tengan que imaginar, porque ellos lo han visto y saben que es una realidad. Y luego la seriedad que tiene el club. El club ahora mismo tiene una imagen. La credibilidad es muy difícil ganarla y la pierdes enseguida y el club a día de hoy es creíble”, afirmó.

Braulio también valoró la renovación de Unai García hasta el 2023: “Viene a asentar el bloque a nivel estructural. Estamos encantados de que esté mucho tiempo con nosotros. De Unai aspiro a que sea como es él, que compita como el otro día que estuvo fantástico. Unai es una persona tan noble tan noble que te lo da todo. Yo estoy encantado de que esté con nosotros. Que esté con nosotros este y dos años más es marcar lo que queremos del futuro deportivo del Club”.

El máximo responsable de la parcela deportiva del Club también fue preguntado por las incorporaciones de futbolistas sub 23 para reforzar la plantilla del Promesas, de los cuales algunos estarán en dinámica de primer equipo. “Si nosotros creemos que un jugador del Promesas tiene posibilidad de crecer, nosotros lo que queremos es que se forme, no subir a la PRO; aunque lógicamente tampoco queremos descender a Tercera, porque entendemos que no es el contexto adecuado para el desarrollo de nuestros canteranos. Hay que tener en cuenta de que tenemos el 75% de jugadores navarros o canteranos. También es cierto que tienes que fichar futbolistas que te den estabilidad y que no tapen en determinados puestos a nuestros futbolistas potenciales. Por ejemplo, no podemos traer un central zurdo, no tiene sentido porque tenemos a Jorge (Herrando). Tener futbolistas que te den estabilidad al resto es importante. Además de que es importante por la situación. Si a los lesionados que ahora tenemos sumamos un problema con el Covid, toquemos madera, LaLiga nos va a obligar a jugar. Como comprenderéis, ¿cómo competimos a la vez con el primer equipo, el filial, el juvenil…? Es muy complicado, por eso lo hemos hecho”, explicó.