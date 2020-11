Budimir: “Me gusta mucho la presión que Osasuna hace al rival”

Facebook Twitter WhatsApp

El delantero rojillo, que debutó el fin de semana y anotó gol ante el Atlético de Madrid, ha sido presentado en rueda de prensa y confiesa lo bien arropado que se siente con el grupo en Pamplona

Esta mañana, Budimir ha sido presentado como nuevo jugador del Club Atlético Osasuna. El delantero, que se estrenó el pasado sábado con la elástica rojilla y que debutó con un gol, ha comentado en su presentación: “Llevo muy poco, tres o cuatro entrenamientos y el partido del sábado, pero me siento como si llevara aquí mucho tiempo a todos los niveles. Esta es una señal muy importante porque habla, no de mí, sino del grupo. Habla de qué personas me he encontrado aquí para sentirme muy bien y sentir que llevo mucho más tiempo, aunque la realidad es que son cuatro entrenamientos y un partido”.

Cuestionado sobre los aspectos de su nuevo equipo, el croata ha expresado: “Me gusta mucho la presión que Osasuna hace al rival. Lo va a apretar, van arriba, buscan robar el balón adelante y también un juego muy directo y se ve que Osasuna quiere ser vertical y yo como delantero claro que me gusta. Que el balón llegue antes al punta para que pueda terminar acciones y ser peligroso. Para mí es más fácil y mejor que cuando voy a presionar no voy solo sino con mucha gente y esto sí que se ve en los partidos”. “Me siento cómodo en la presión y, mirando, aquí no vas solo sino que vas acompañado y eso es mejor. Siempre tienes al lado compañeros que van y te hablan desde atrás, que no te dejan relajarte, te empujan hacia delante. También hay momentos para estar atrás, pero es característica de Osasuna el ir y buscar estas situaciones”, ha agregado sobre qué puede aportar el ariete a los rojillos.