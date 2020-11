Cada navarro gastará una media de 327 euros en compras navideñas

Facebook Twitter WhatsApp

Irache aconseja adelantar las compras de Navidad

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache aconseja adelantar las compras de Navidad. Según una encuesta encargada a Cíes, cada navarro gastará en estas fechas, como término medio, 327 euros. Respecto al año pasado, supone una reducción del gasto de 51 euros.

Mayor incertidumbre ante el impacto de la pandemia en el consumo

Puede que la bajada del gasto medio sea aun mayor, ya que nos encontramos en una situación nueva con el impacto que pueda tener la pandemia en el consumo de estas fechas. Un estudio de Aldi señala que un 37% de los hogares tiene previsto reducir su gasto en la compra de juguetes. En la misma línea, un informe de Kantar indica que un 40% de la población cree que es momento de reducir los niveles de consumo.

Según los datos de Cíes, el 60% de los navarros prevé gastar menos de 300 euros; el 28%, entre 300 y 600 euros; el 8%, entre 600 y 900 euros; el 2%, entre 900 y 1.200; y otro 2%, más de 1.200 euros.

Los que más gastan son las personas mayores de 65 años -363 euros- y los que menos los menores de 30 años -234 euros-.

Desde Irache se invita a mantener una actitud crítica y consumir con responsabilidad también en estas fechas, sin dejarse llevar ciegamente por la intensa oferta comercial. Del mismo modo, conviene recordar que efectuar las compras en establecimientos locales colabora en el mantenimiento del tejido económico.

Planificar con antelación, fundamental

Entre las pautas más importantes para consumir de forma responsable estas navidades está anticiparse y poder planificar las compras con antelación. Parece que cada vez más personas realizan antes las compras navideñas, si bien en esto han podido influir algunas promociones comerciales como el ‘Black Friday’ o incluso el “Ciber Monday” de noviembre. El estudio de Aldi afirma que seis de cada diez familias adelantan en un mes sus compras navideñas.

Encarecimiento de precios

Muchos precios se ven encarecidos con la llegada de la Navidad y conforme nos acercamos a las fechas más señaladas es más difícil librarnos de estos incrementos. Estos aumentos se observan especialmente en algunos productos frescos, como mariscos, carne o pescado, si bien en este año habrá que observar con atención esta evolución en unas circunstancias tan excepcionales.

Hacer lista previa en función de necesidades y presupuesto

A la hora de elaborar la lista de compras, conviene dedicar un tiempo a pensar detenidamente las necesidades familiares reales, observar el presupuesto familiar y el gasto que se puede afrontar y, con estas dos premisas, hacer una lista escrita de lo que se quiere comprar.

Pautas para las compras navideñas

Lista de compras con techo de gasto. Es conveniente dedicar un tiempo con tranquilidad a concretar las posibilidades de gasto según la capacidad económica de la persona o del hogar. Junto a ello, conviene repasar las necesidades personales o familiares. A partir de aquí, se puede elaborar una lista de compras por escrito y establecer el techo máximo de gasto.

Comparar precios. Antes de comprar los productos elegidos, puede compensar visitar, presencialmente o a través de sus páginas web, varios comercios para comparar.

Comprar con antelación. Afrontar las compras sin margen de tiempo limita notablemente nuestra capacidad de elegir con mejor criterio. Las prisas son malas consejeras para comprar.

Evitar aglomeraciones y colas. Con la pandemia, este punto es fundamental por responsabilidad social. En este sentido, comprar con antelación puede esquivar fuertes afluencias y tiempos de espera en colas. En este sentido, puede ser conveniente llamar al establecimiento antes de acudir para que le orienten sobre el mejor horario.

No se deje guiar únicamente por el precio. Para valorar el coste de un producto hay que calibrar la calidad y las prestaciones de éste. Solo así se puede saber si pagar el precio indicado realmente compensa.

Precaución ante las ofertas. No se deje convencer por la primera impresión en las ofertas o promociones. Calcule el precio de la unidad y haga cuentas. Asegúrese de que el producto en oferta tiene las mismas características y prestaciones que el que no lo está. Y mire los plazos de validez de las ofertas para que no se le pasen.

Leer el etiquetado. Preste atención al etiquetado de los productos alimenticios y observe con detenimiento la fecha de caducidad, las instrucciones de conservación y los ingredientes del producto. En otras compras el etiquetado también ofrece información valiosa a tener en cuenta.

Asegúrese de las condiciones de devolución. Antes de comprar un producto (no de alimentación), pregunte si hay posibilidad de devolución y bajo qué condiciones. Si es así, solicite que le den las condiciones de devolución por escrito. Tenga en cuenta que si el comercio no lo ofrece y el producto está en buen estado, no tiene obligación de aceptar su devolución -más allá del derecho de desistimiento en las compras por internet-.

Atentos a la financiación de las compras. Muchos establecimientos ofrecen fórmulas de pago o financiación. Antes de aceptar, lea detenidamente las condiciones, tenga en cuenta los intereses, qué encarecimiento supone sobre el precio y asegúrese de que podrá afrontar todos los pagos; observe detenidamente las consecuencias en caso de demora o impago. Todas las condiciones deben venir en el contrato de financiación.

Conservar las facturas. Al pagar, exija la factura o tique de compra. Debe conservarlo, ya que es imprescindible para efectuar cualquier reclamación, si hubiera problemas. Recuerde que los bienes de consumo -no los alimentos- tienen una garantía mínima de dos años. Además, si existe una garantía comercial adicional, es recomendable guardarla por escrito.

Valorar el comercio local. Ahora más que nunca, comprar productos locales o comercios de cercanía puede colaborar en el sostenimiento del tejido económico autóctono. Si prefiere no acudir físicamente al establecimiento siempre puede llamar o informarse si comercializa también a domicilio o vía internet. Hay otras cuestiones que pueden influir a la hora de decidirse por una compra, como si garantiza compromisos sociales y económicos en su elaboración y comercialización, su sostenibilidad con el medio ambiente o su procedencia.

Internet, otra opción. Los datos de IAB indican que con la pandemia uno de cada dos consumidores ha aumentado la frecuencia de sus compras en internet. Si se opta por las compras online, conviene tener en cuenta el plazo de entrega o saber que en la Unión Europea hay catorce días para desistir de la compra desde que se recibe el producto. Es muy conveniente asegurarse de que se trata de una empresa fiable y conservar el documento de compra con una descripción del artículo lo más detallada posible así como utilizar medios de pago seguros.

Saber esperar. No es necesario comprar todo lo que se desea en Navidad. Si se sabe esperar, a veces sólo unas semanas después se puede conseguir, sobre todo en ropa, un ahorro realmente significativo.