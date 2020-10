CaixaBank renueva su apoyo a la Asociación de Comerciantes de Navarra para impulsar la competitividad del comercio local

Facebook Twitter WhatsApp

Los 1.700 comercios integrados en la Asociación podrán acceder a cursos de formación específica para mejorar su venta on line y a través de redes sociales. La renovación del convenio permitirá a los comercios asociados acceder al programa “CaixaBank te ayuda”, orientado a dar apoyo en el día a día de su actividad

CaixaBank y la Asociación de Comerciantes de Navarra han renovado su acuerdo de colaboración para impulsar la competitividad del comercio local de la Comunidad Foral, reforzar su actividad económica y proteger el empleo.

El convenio, suscrito entre la directora territorial Ebro de CaixaBank, Isabel Moreno, y el presidente de la Asociación de Comerciantes de Navarra – Nafarroako Merkatari Elkartea, Iñaki Úcar, beneficia a los más de 1.700 comercios pertenecientes a las 27 asociaciones que integran la organización.

Como novedad este año y ante el éxito alcanzado en la temporada anterior, la Asociación de Comerciantes, con el apoyo de CaixaBank, va a desarrollar una campaña de comunicación con el objetivo de poner en valor el papel económico, social y dinamizador que realiza el comercio de cercanía en Navarra y destacando la importancia del trato próximo y personal que ofrecen y que constituye su principal fortaleza.

Otro de los pilares de la colaboración entre ambas entidades es la realización conjunta de acciones divulgativas y formativas como cursos, seminarios, conferencias y jornadas. Así, el año pasado se celebraron 9 cursos formativos sobre cartelería y comunicación, en los que participaron 140 comerciantes, 117 de los cuales recibieron además tutorías personalizadas. Los cursos se desarrollaron en Pamplona (4), Tudela, Burlada, Estella, Tafalla y Corella y fueron impartidos por Iñaki Redín Arrasate, que cuenta con una dilatada experiencia tanto como comerciante como formador de comerciantes, acreditada por diferentes organismos e instituciones con las que ha colaborado.

Para este año, está prevista la celebración de 8 cursos sobre venta on line y comercialización a través de redes sociales que se impartirán presencialmente en las mismas localidades que el año pasado o de manera telemática si la situación sanitaria no lo permitiera. Todos los cursos constarán de una primera parte teórica y una segunda en forma de tutoría individual en la que se analizará el caso particular de cada uno de los participantes.

Otra de las bases del convenio es la oportunidad de poder acceder a “CaixaBank te ayuda”, un programa orientado a ayudar a comerciantes y emprendedores en el relevo generacional, el traspaso de comercios y todas aquellas necesidades derivadas del desempeño de sus actividades sociales, mercantiles y/o comerciales a través de un equipo humano altamente cualificado. Además, los asociados tienen a su disposición una amplia cartera de productos y servicios en condiciones ventajosas. En este sentido, CaixaBank ofrece al tejido empresarial soluciones en medios de cobro y pago, factoring, confirming, líneas de riesgo comerciales, coberturas de operaciones, avales y garantías.

El acuerdo entre CaixaBank y Comerciantes de Navarra se ha renovado por cuarto año consecutivo después de los buenos resultados obtenidos en los ejercicios anteriores, lo que ha permitido a la asociación cumplir con sus objetivos fundacionales de impulsar y promocionar el comercio local tras su nacimiento en 2016.

