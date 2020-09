Calleri: “Estar en Osasuna es una oportunidad bonita y espero dar lo mejor de mí”

Facebook Twitter WhatsApp

El delantero rojillo, que debutó el pasado sábado con la elástica de Osasuna, ha sido presentado en rueda de prensa acompañado de Braulio Vázquez, director deportivo de la entidad

Esta mañana, Jonathan Calleri ha sido presentado como nuevo jugador del Club Atlético Osasuna. El nuevo delantero rojillo, que se estrenó bajo las órdenes de Jagoba Arrasate el pasado sábado en Getafe, ha comparecido en rueda de prensa para atender las preguntas que los periodistas han realizado telemáticamente.

“Estoy muy contento por esta oportunidad. Es un equipo y un club que encaja con mi perfil. Espero dar lo mejor, tratar de sumar al grupo desde el lugar que me toque y ojalá pueda recompensar a todos los que confiaron en mí para que yo esté aquí”, ha comentado el defensor, que ha estado acompañado por el director deportivo, Braulio Vázquez.

Calleri ha destacado el recibimiento que le ha dado su nuevo equipo una semana después de su llegada. “Llegué hace algo más de una semana y estoy muy contento de estar aquí. El grupo me ha recibido muy bien, aquí van todos por lo mismo. Estoy contento por la oportunidad, acoplándome y tratando de sumar entrenamientos dando el máximo día a día”, ha explicado el atacante. Además, el nuevo jugador de Osasuna se ha referido al año del Centenario del club rojillo:

“Sabía que es el año del Centenario del club, que es un año muy importante. Es su segundo año consecutivo en Primera después de haber hecho una excelente campaña la temporada anterior. Creo que es una bonita oportunidad para mí también. Creo que puedo llegar a rendir en este perfil. Confío mucho en lo que me dijo tanto el míster como Braulio, he visto mucho jugar a Osasuna y creo que viendo cómo juega el equipo es donde mejor puedo encajar”.

El delantero ha explicado qué puede esperar la afición rojilla de él como jugador. “Siempre daré el cien por ciento por la camiseta y por mis compañeros. A la gente le gusta eso, obviamente que venga acompañado por goles, que es lo más importante para un delantero, pero siempre lo daré todo y espero rendir al máximo y tratar de ayudar al equipo”, ha dicho.

“Se nota que Osasuna es un club que va siempre a más, que quiere progresar”

A Calleri también le han preguntado por el que será su nuevo estadio, un Sadar que día a día avanza en su reforma. “Cuando he venido al Sadar siempre me ha gustado mucho. Ahora, entré después de varios meses y me ha gustado mucho cómo queda esta reestructuración. Se nota que es un club que va siempre a más, que está creciendo, que quiere progresar. Esperemos que todo esto pase rápido, que pueda volver la gente y podamos sentir su aliento”, ha explicado el argentino.

Braulio: “La creencia en él es máxima”

El director deportivo de la entidad, Braulio Vázquez, acompañó a Calleri en la comparecencia y valoró su incorporación a Osasuna: “Es una vieja aspiración tanto del cuerpo técnico como de la dirección deportiva. Intentamos su incorporación antes, no pudo ser, pero la creencia en el jugador es máxima y a través de esa creencia insistimos. Él también creyó lo que le dijimos, entendió que era el mejor sitio y contexto para él. Quiero agradecerle también el esfuerzo que ha hecho a todos los niveles para estar aquí”.