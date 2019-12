Cáritas alerta de que más de medio millar de personas están en altísima exclusión en Navarra

Facebook Twitter WhatsApp

Aumenta el número de personas que duermen en la calle, que estiman entre 50 y 60 personas. Además Ángel Iriarte, director de Cáritas Diocesana habla de problemas en los procesos de asilo o refugio y dicen que son infinidad de personas las que la solicitan al año, a la par que las primeras entrevistas se dan para marzo de 2021

Pamplona-Iruña, 19 de diciembre de 2019

Cáritas Diocesana de Pamplona y Tudela ha ofrecido este jueves una rueda de prensa para dar algunos datos sobre la atención que han prestado en 2019 y presentar su tradicional campaña navideña.

Ángel Iriarte, vicario episcopal de Pastoral Social y director de Cáritas Diocesana ha alertado sobre algunos problemas graves en la sociedad navarra como los problemas en los procesos de asilo o refugio o la existencia de un grupo de altísima exclusión, con unas 500 personas y del gran aumento de personas que duermen en la calle, que estiman ya en 50 o 60 personas.

Cáritas ha atendido en lo que llevamos de año 2019 a un total de 6.459 unidades familiares distintas. Únicamente 214 (3 %) menos que el año pasado y añaden que el número total de personas que se han beneficiado de la intervención de Cáritas han sido 15.969.



En el proceso de Acompañamiento Cáritas ha atendido a 144 personas y en el proceso Residencial, en el que se atiende a personas y familias que a su vez están en proceso de acompañamiento, han trabajado con 103 personas, lo que supone un aumento, del 17% respecto al año 2018

Junto a ello, en la Residencia Santa María se atiende a 34 personas, y en la Residencia de Familias: 10 familias; 25 personas; y Pisos supervisados: 44 personas.



En el Centro Ocupacional han participado 170 personas y en el comedor, Cáritas ha atendido a 443 personas a lo largo del año (17 % más que el año anterior), de los cuales 51 (el 11,51 %) son menores. Así en esta materia se ha atendido una media diaria de 123 personas y se han dispensado hasta la fecha más de 45.000 comidas.



Iriarte ha señalado que en el Centro de Día San Miguel, se han prestado servicios a 160 usuarios (un 11 % más que el año anterior) con una cierta continuidad, y a otros 332 de forma esporádica (un 121 % más que el año 2018).

Además, en el Servicio de Empleo se han atendido a 1.650 personas. Se han conseguido cerrar hasta noviembre 153 contratos de trabajo.

Iriarte ha señalado algunas tendencias o cambios de tendencia al señalar que el número de unidades familiares que han atendido desde 2017 se ha estabilizado, pero hay todavía cifras superiores a momentos anteriores a la crisis.



Parece que se ha estabilizado también el número de las personas que acuden a Cáritas por primera vez, en torno al 36 % de los que recibimos.



Iriarte ha indicado además que “se consolida la tendencia a la baja de las personas que atendemos por primera vez y que proceden de Navarra (29,80 % este año, mientras que eran el 62 % en 2015)“. ”Sin embargo, aumentan los que llegan directamente del país de nacimiento (52,38 %), los que vienen de otros países (5,15 %) y los que vienen de otras comunidades (12,67 %)”. Los países principales de procedencia son: Colombia, Marruecos y Perú.

Iriarte ha explicado que “sigue aumentando, año a año, el número de personas “sin papeles” que atendemos”, lo que ha cifrado en casi el 27 %.

Junto a ello, Iriarte ha señalado que ”han disminuido un poco las unidades familiares con menores que hemos atendido. El año pasado fueron 2.366, y este año han sido 2012” y ha apuntado que se “consolida el cambio de tendencia en la proporción entre nacionales y extranjeros atendidos“. ”El año pasado 30,86% los nacionales y 69,14% los extranjeros, y este año han sido 72,86 % los extranjeros y 27,14 % los nacionales”, ha dicho.

Ángel Iriarte ha apuntado además que existe ”un al 54 % de las personas que atendimos tanto el año pasado como este año viven en una habitación, bien sea alquilada o en acogimiento”. ”Este es un indicador del hacinamiento en que están viviendo muchas personas y familias. Pero además en este momento es muy difícil encontrar una habitación para alquilar, aunque se cuente con recursos económicos”, ha indicado.

ALGUNOS PROBLEMAS GRAVES

Iriarte ha señalado como problema grave las dificultades en los procesos de asilo o refugio. “Son infinidad las personas que lo solicitan, en este año unas 800. Las citas para la primera entrevista en Navarra se están dando para marzo de 2021”, han indicado.



Además, ha denunciado que “se están acelerando las resoluciones de los expedientes, con lo que las personas reciben, normalmente, la denegación en unos seis meses, antes de haber generado derechos” y apunta que “recibida la denegación tienen que abandonar los programas de protección en que participan y que gestionan Cruz Roja y CEAR”. Iriarte ha recordado que “Cáritas no habíamos

entrado a la gestión de programas de refugiados, intuyendo que al final tendríamos que intervenir“. ”Y es lo que está pasando, ya que nos están llegando casos después de la denegación”, ha lamentado.

Otro problema grave es el relativo a la pobreza más extrema ya que ha indicado que “los datos de atención del Centro San Miguel corroboran que se está conformando en Navarra un grupo de altísima exclusión”. “El total de personas que han pasado por el citado Centro son 500”, ha dicho Iriarte.

Iriarte ha lamentado que “en la misma línea iría, por una parte, el gran aumento de personas que duermen en la calle, que estimamos ya en 50 – 60 personas; y por otra, la tendencia que apuntábamos el año pasado, de la aparición de personas muy jóvenes con muchos indicadores de exclusión” y ha dicho que “tampoco hay pensiones libres en Pamplona porque ahora muchas familias viven en ellas”.

Iriarte ha insistido en que este número de personas que vive en la calle era hasta “el pasado año que fundamentalmente eran autóctonos, pero hoy tenemos que decir que creemos que van aumentando con jóvenes extranjeros”.

CAMPAÑA NAVIDAD 2019

Iriarte ha presentado la campaña de Navidad, que tiene el titulo de “Historias que cambian Historias”.

“Sobre esto va el trabajo de Cáritas, no tanto de cuánto damos, si no de cuánto nos comprometemos en la vida de los otros y dejamos que las vidas de los otros nos afecten”, ha dicho y recuerda que “a veces con grandes gestos, otras veces pequeños, unas puntuales, otros prolongados en el tiempo, pero siempre significativos”, ha finalizado no sin agradecer “a todos los colaboradores su apoyo generoso a las personas con las que trabajamos”.