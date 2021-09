Casado emplaza a Sánchez a pactar la renovación del poder judicial

Facebook Twitter WhatsApp

En cambio, según ha señalado Casado, el presidente del Gobierno sí que ha cambiado de posición, ya que antes de llegar a la Moncloa defendía que su compromiso era “primar la independencia judicial siempre”; que estaba dispuesto a que su partido “no propusiera a nadie para el CGPJ” o decía que no estaba de acuerdo con que los “políticos” eligieran a los jueces”

El presidente del PP, Pablo Casado, ha mostrado este viernes su disposición a pactar el mismo lunes con el PSOE, con motivo del inicio del curso judicial, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si ese partido cumple con lo que dice la Constitución, con lo que piden los jueces y con lo que exige Europa y, en definitiva, se garantiza la independencia y despolitización de ese órgano.

“La pelota está en su tejado”, según ha sentenciado Pablo Casado en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en Málaga en un acto del PP andaluz, donde ha querido dejar claro que el PP nunca ha cambiado su posición ni la única condición que ha puesto desde hace tres años en las negociaciones, como es reforzar “la independencia judicial” y “despolitizar la justicia”.

Ahora hay que preguntarse, según el líder popular, en vista del cambio de posición de Sánchez, por qué éste “no quiere la independencia judicial y qué pretende hacer ocupando la justicia”. “Dar indultos”, acercar “a presos etarras” a cárceles del País Vasco, y probablemente, “tapar ciertas corruptelas que le molestan que se investiguen en el Tribunal de Cuentas”, según ha apuntado Casado.

El dirigente popular ha ahondado en que el “problema” es de Pedro Sánchez, que es el que ha cambiado de opinión, y ha criticado que en cambio se le exijan explicaciones al Partido Popular por cumplir con sus principios y con su programa electoral, y defender lo que piden los jueces y Europa y lo que dice la Constitución.

“Y somos nosotros los que bloqueamos”, ha expresado sorpresivamente Casado, criticando que, en cambio, el que hace ahora lo contrario a lo que decía antes de llegar a la Moncloa es el que “no bloquea y el que tiende la mano”.

Ha señalado que desde el PP dan la oportunidad ahora a Sánchez de que cumpla su palabra y programa. “Nosotros no nos hemos movido de nuestro sitio y no nos vamos a mover. Estamos con los jueces, con la justicia, con el estado de derecho, con los estándares europeos y con la Constitución”, ha sentenciado Pablo Casado, quien ha querido dejar claro que no es verdad que los jueces no puedan elegir a los jueces.

“Pedimos al PSOE que venga, que vuelva a donde estaba en la oposición, donde están todos los jueces y donde está Europa”, ha agregado el presidente del PP, quien ha querido dejar claro que siempre va a defender sus principios. “Yo no tengo por qué traicionar mis principios y la Constitución por que un Gobierno haga una campaña de presión mintiendo”, ha apuntado.

En este sentido, ha insistido en que es “falso” que el PP haya cambiado de posición y ha insistido en reclamar que se refuerce la independencia judicial y se garantizar la plena independencia del órgano de gobierno de los jueces. “La única condición es que los jueces elijan a los jueces”, ha sentenciado Casado, quien ha preguntado qué problema tiene el PSOE con eso, cuando ya ocho de los 20 vocales del CGPJ los puede elegir el Parlamento.

Ha preguntado por qué Sánchez quiere “mandar sobre los jueces”: “Yo no quiero mandar ni interferir en la independencia judicial y yo no quiero romper la separación de poderes”, según ha sentenciado Casado, quien ha indicado que él es un demócrata que siempre ha sido “coherente” en su trayectoria pública y política.

