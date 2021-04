CCOO y UGT se concentran en Pamplona para exigir la derogación de la reforma laboral

Facebook Twitter WhatsApp

También piden la subida el Salario Mínimo Interprofesional

Los sindicatos CCOO y UGT de Navarra se han concentrado este lunes en la plaza de Merindades de Pamplona para exigir al Gobierno de España que derogue la reforma laboral y la de las pensiones, así como que suba el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), petición que consideran “urgente”.

En declaraciones a los medios de comunicación, el secretario general de UGT de Navarra, Jesús Santos, ha precisado que piden “el aumento del SMI hasta el 60 por ciento del salario medio en España, lo que ronda los 1.200 euros”. “En este momento estamos en 950 euros y no podemos entender que 9 euros sea un problema para que las empresas sean viables o no lo sean”, ha dicho, para criticar que no se van a cumplir los compromisos en esta materia.

Ha censurado también que “no se va a cumplir la derogación de la reforma laboral”. “Ahora se ha abierto una mesa, pero no hay avances sino discrepancias entre los grupos que componen el Gobierno de cómo se hace la reforma”, ha dicho Santos, para añadir, en cuanto a la reforma de las pensiones, que “hay unos compromisos del Pacto de Toledo que no se vienen cumpliendo”.

Jesús Santos ha recordado que su petición es “clara”, “un aumento automático de la subida del IPC cada año, tenemos que hacer viable el concepto de la Seguridad Social”. “Aquellos gastos atípicos que no están derivados de lo que pagamos de nuestras nóminas y las empresas están yendo a otros conceptos que nada tienen que ver con nuestras pensiones y esos gastos se tienen que quitar”, ha dicho.

Por su parte, la secretaria de Organización y Finanzas de CCOO de Navarra, Pilar Arriaga, ha señalado que es la tercera vez que se concentran y “lo haremos las veces que sea necesario”.

Ha indicado que la reforma laboral “ha supuesto que Navarra sea la Comunidad en la que ya no hablemos de temporalidad, sino de ultratemporalidad y de precariedad con unas condiciones laborales inasumibles”. “Hay colectivos que son los más perjudicados y en este caso es la gente joven”, ha dicho.

Arriaga ha señalado que “estamos en un momento clave” y en “un momento en el que nos jugamos el Estado de Bienestar”. “Pedimos al Gobierno de España que derogue la ley de las pensiones; las pensiones del presente y del futuro son viables pero el sistema tiene que fortalecerse”, ha expuesto, para añadir que el Ejecutivo tiene que ser “fuerte” y “decidido”. A su juicio, “no podemos dejar a la gente trabajadora y a la gente que ha terminado su trabajo sin unas condiciones dignas de vida”.

Arriaga ha señalado que “hablamos de una media de contratos temporales de 7 días, algo inasumible” y ha añadido que “en la industria navarra se hacen contratos temporales de 30 días”. “Los efectos de la reforma laboral son perversos”, ha comentado.

EP