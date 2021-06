Chimy Ávila: “Metí la pata; la camiseta era un regalo”

Facebook Twitter WhatsApp

El delantero argentino de Osasuna ha pedido perdón a la afición tras poner una story con una camiseta en la que podía verse al líder de VOX fumando un puro

Las redes han estado ‘calentitas’ toda la tarde de este sábado debido a la polémica creada tras la difusión de una imagen en las redes sociales del futbolista Chimy Ávila en la que aparecía el presidente de VOX, Santiago Abascal fumando un puro con la frase “El miedo es una reacción. El valor, una decisión”.

Muchos rojillos han criticado este hecho y han pedido directamente que se le expulsara, mientras otros han estado algo más comprensivos. Finalmente, y tras la polémica desatada, el propio jugador ha decidido borrar la story y publicar una nueva con un mensaje de disculpas en la que ha confirmado que “había metido la pata” con el hecho.

” Lo siento. Fue un regalo que me hicieron con una frase con la que me identifico mucho y no pensé que podría tener todas las implicaciones que ha tenido para algunas personas. Ni sé de política, ni me interesa”, prosigue y considera que sus “únicas pasiones son el fútbol y mi familia”. “No era mi intención ofender y pido disculpas”, ha finalizado.