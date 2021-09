Chivite apuesta por fortalecer la investigación y la docencia en el sector público biosanitario

Facebook Twitter WhatsApp

Este mes de septiembre comenzará la construcción del nuevo edificio de Ciencias de la Salud, en la que el Gobierno foral invertirá 34,9 millones10 de septiembre de 2021

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha apostado durante el acto de apertura del curso académico 2021-2022 de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) por fortalecer la investigación y la docencia en el sector público biosanitario.

En este sentido, ha destacado la inversión de 34,9 millones de euros realizada por el Gobierno foral en la construcción del nuevo edificio de Ciencias de la Salud de la UPNA, cuyas obras están previstas que comiencen este mes de septiembre. Este proyecto se enmarca en “el compromiso y la apuesta decidida” del Gobierno de Navarra por “consolidar el grado de Medicina y albergar la enseñanza de otros grados como Psicología y Enfermería”, según María Chivite.

Durante su intervención, la Presidenta ha reconocido la alta empleabilidad del alumnado de la UPNA, que alcanza el 92% a los tres años de concluir sus estudios, y el “papel esencial” de este centro universitario como “agente social en la transferencia de conocimiento a la ciudadanía, en la atracción del talento, la investigación y la innovación”.

Actualmente, el Gobierno de Navarra trabaja junto al equipo rectoral de la UPNA en la elaboración de un nuevo convenio plurianual de financiación, hasta 2024, con el objetivo de “desarrollar iniciativas de largo recorrido y ofrecer estabilidad presupuestaria para atender las necesidades actuales y de futuro en una recuperación basada en el conocimiento”, tal y como ha reconocido María Chivite.

Atracción del talento, excelencia y Campus Iberus

En el transcurso del acto de apertura del nuevo curso acádemico, en el que también ha participado el rector de la Universidad Pública de Navarra, Ramón Gonzalo, la presidenta ha anunciado la colaboración del Gobierno de Navarra y de las dos universidades de la Comunidad Foral en el programa de atracción de talento investigador, WIT, un programa europeo para fomentar la excelencia en la formación del personal investigador, su movilidad y el desarrollo de su carrera profesional.

Esta iniciativa ofrece “16 contratos predoctorales para desarrollar proyectos de investigación individuales en tres áreas estratégicas incluidas en la estrategia S3 de Navarra: Salud, Automoción-Mecatrónica-Fabricación Avanzada y Energía, con la Inteligencia Artificial aplicada a las tres áreas como cuarta área transversal”.

Además, Chivite ha destacado que el Gobierno de Navarra impulsará la acreditación como Unidad de Excelencia María de Maeztu de tres institutos de investigación de la Universidad Pública de Navarra: el Instituto de Investigación de Smart Cities (ISC), el Instituto de Innovación y Sostenibilidad en la Cadena Agroalimentaria (ISFOOD) y el Institute for Advanced Research in Business and Economics (INARBE).

Por otra parte, ha declarado su apuesta por reforzar su compromiso con el Consorcio Campus Iberus “para potenciar la excelencia docente y científica y la internacionalización del sistema universitario”. A través de una dotación económica, el Ejecutivo foral impulsará la formación de calidad de investigadoras e investigadores del Consorcio, integrado por la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Lleida y la Universidad de La Rioja.

Afección de la pandemia del COVID-19

Finalmente, la Presidenta ha confirmado que el Ejecutivo foral continuará ofreciendo soporte económico a las universidades para compensar las ayudas que se hayan concedido al alumnado para cubrir las dificultades económicas generadas por la situación del COVID-19, con un importe de 100.000 euros.

Asimismo, María Chivite ha felicitado a la UPNA por su respuesta ante la pandemia, un centro que “ha sido y es un referente”, ya que ha sido “pionero en recuperar la presencialidad del alumnado durante el pasado año y este que se inicia, gracias a las medidas organizativas de carácter sanitario”. En este sentido, ha agradecido también su “colaboración para la utilización de sus instalaciones deportivas para el proceso de vacunación”, algo “crucial y vital para el proceso de recuperación de nuestra comunidad”.