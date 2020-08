Chivite considera “irrenunciable que la vuelta al cole sea presencial” y recuerda que “el riesgo cero no existe”

Facebook Twitter WhatsApp

Pamplona-Iruña, 13 de agosto de 2020

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha asegurado sobre la inminente vuelta al cole que en su opinión “es irrenunciable que la vuelta al cole sea presencial”. “Vamos a tener que convivir con el virus, el riesgo cero no existe”, ha añadido.

Son algunas de las afirmaciones de la presidenta María Chivite quien ha visitado el programa ‘La Muga’ de Navarra TV, para repasar la actualidad y ha insistido en que Navarra “está mejor preparada que antes”. “No seré yo quien diga si estamos en una segunda ola”, ha señalado.

Sobre el plan de contingencia en materia de educación, la presidenta ha insistido en que “es un plan vivo que dependerá de la evolución de la epidemia en nuestra comunidad y está sujeto a modificaciones”, ha señalado.

En mitad de este verano atípico marcado por el covid y con la mirada puesta en los rebrotes y en las ‘no fiestas’, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha destacado que “lo principal es el equipo de rastreadores que tenemos para tener esa detección rápida y precoz. Es la mejor de las herramientas posibles”.

Dependiendo de la evolución de la pandemia en nuestra comunidad, Chivite ha afirmado que no descarta tomar “medidas más restrictivas” si fuera necesario. Eso sí, la presidenta ha matizado que “fuera del estado de alarma, Navarra no puede restringir la movilidad”. Así, ha recalcado que “somos la segunda comunidad autónoma en número de test PCR realizados”. Además, ha insistido que los brotes están “bien controlados” y que “no seré yo quien diga que estamos en una segunda ola”. De hecho, ha agregado que “estamos mucho mejor preparados que antes”. Chivite ha tenido palabras para las regiones y países que han metido en la ‘lista negra’ a Navarra, “me parece muy injusta la visión parcial que algunos países y comunidades autónomas están haciendo de Navarra”.

Sobre el impacto del covid en el tejido productivo de Navarra, Chivite ha explicado que “somos la comunidad que más ERTE está levantando y una de las que más rápido está recuperando su actividad”. Chivite ha asumido que la recuperación total de la economía navarra comenzará “cuando haya vacuna”. En este sentido, también ha valorado la decisión del cierre de Siemens Gamesa en Aoiz, “era una decisión que ya estaba tomada, es un caso puntual de deslocalización que nada tiene que ver con el covid”.

ACUERDO ENTRE HACIENDA Y LA FEMP

El acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP sobre el uso de los remanentes de tesorería sigue dando que hablar. Chivite ha recalcado que “tendremos que navarrizar la norma de municipios y ayuntamientos y llevarla al Parlamento de Navarra. Es precipitado valorar algo que todavía no sabemos cómo va a ser”, ha dicho en la entrevista en Navarra TV.

CELEBRACIÓN DE LAS ‘NO FIESTAS’

La celebración de las ‘no fiestas’ también se ha puesto encima de la mesa. La Presidenta del Gobierno de Navarra ha comentado que “no se trata de criminalizar a los jóvenes”, ya que la cuestión está en “reducir los contactos sociales, por ejemplo, en quedadas en huertos o casetas”. Hasta el momento, Chivite ha subrayado que “Navarra no se plantea en estos momentos prohibir fumar en la calle como Galicia. En estos momentos no estamos pensando en medidas generalizadas sino en ayudar a los municipios. No se descartan medidas como en Mendillorri en caso de que fuesen necesarias”.

Para concluir, la Presidenta ha hecho un balance de este primer año de legislatura al frente del Gobierno foral, “ha sido un año duro, pero no quiere decir que no tenga las fuerzas de seguir adelante. Tengo los proyectos para continuar”.