Chivite critica que a NA+ “todo le parece mal” y Esparza le pide que se desmarque del Gobierno de Sánchez

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha criticado que a Navarra Suma “todo le parece mal”, mientras que el portavoz de esta coalición, Javier Esparza, le ha pedido que actúe con “liderazgo”, argumentando que “todo lo está haciendo como dice el Gobierno de Sánchez en España, sin ningún tipo de cuestionamiento”.

En respuesta a una pregunta de NA+ en el pleno del Parlamento foral, Chivite ha defendido que su Gobierno “siempre busca y trata de propiciar consensos”, pero ha señalado que durante la pandemia Navarra ha elaborado su propia normativa “adecuándola” a la situación de la Comunidad foral.

La jefa del Ejecutivo ha afirmado que a Esparza “todo le parece mal”. “Si el Gobierno de España toma una decisión, la critica porque no escucha a las Comunidades Autónomas y si escucha a la Comunidades lo critica porque no toma una decisión. Si hay un consenso es que se impone y si no hay consenso todo les parece mal. Tiene un oscuro hábito de ver todo mal. Me estoy planteando regalarle un libro de esos de pensamiento positivo a ver si vuelve de vacaciones con otra mirada, porque la realidad no les acompaña. Esa realidad apocalíptica que ustedes venden no existe”, ha dicho al portavoz de Navarra Suma.

A continuación, Chivite ha defendido que “Navarra siempre ha elaborado su propia normativa, decidimos cerrar la comunidad antes de que se planteara en todo el Estado y hemos trabajado de manera coordinada con las comunidades vecinas”. “El Gobierno de Navarra va a seguir buscando acuerdos y consensos”, ha asegurado.

Por su parte, el portavoz de Navarra Suma y presidente de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que “ha pasado más de mitad de legislatura y Chivite se ha mostrado siempre incapaz de rechazar algo de lo que diga Madrid”. “Se ha convertido en una secretaria general del PSN dócil, pero además de eso es presidenta de Navarra y esa actitud no es buena para defender los intereses de los navarros”, ha asegurado.

Esparza ha considerado que “Navarra necesita liderazgo y propuestas propias”. “Con el Gobierno de España hay que tener coordinación, diálogo y lealtad institucional, pero también autonomía para poder tomar decisiones propias, pensando en la realidad de lo que está ocurriendo en Navarra, y eso brilla por su ausencia desde el inicio de la legislatura. Siempre aplaude al Gobierno de España y no tenemos políticas propias”, ha reprochado a Chivite.

Así por ejemplo ha criticado que el Gobierno de Navarra no rechazó el acuerdo del Consejo Interterritorial que “por primera vez obligaba a tomar medidas restrictivas en el ocio nocturno y la hostelería” ya que hasta entonces no existía obligación sino recomendación. “El Gobierno de Navarra hizo lo de siempre, aceptar, aprobar y bendecir todo lo que venga de Madrid. Ha llegado el momento de dejar de ser tutelados por Madrid”, ha afirmado.

EP