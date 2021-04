Chivite critica que Navarra Suma “está instalado en el no por el no” tras rechazar el decreto para gestionar fondos

Facebook Twitter WhatsApp

Así se ha pronunciado la jefa del Ejecutivo foral después de que la coalición de UPN, PPN y Ciudadanos votaran este jueves en el pleno del Parlamento en contra del decreto ley foral con medidas para la gestión de los fondos Next Generation.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha criticado que Navarra Suma “está instalado en el no por el no” y ha afirmado que “vale ya de poner palos en la rueda”.

Chivite ha afirmado, a preguntas de los periodistas, que a pesar del voto en contra de NA+, el Gobierno foral “siempre tendrá la mano tendida”. Y ha señalado que con Navarra Suma “seguimos hablando, como con el resto de grupos de la oposición, con EH Bildu”.

Según ha indicado, “hubo tres reuniones con ellos, tuvieron el borrador del decreto, aportaron al borrador, se aceptaron aportaciones de Navarra Suma tanto de fondo como de forma, pero evidentemente NA+ está instalado en el no por el no, como también lo hicieron con la regulación en el ámbito estatal”.

En todo caso, Chivite ha asegurado que “nuestro esfuerzo siempre tiene que ser un esfuerzo al diálogo, la mano tendida y a llegar a acuerdos”, ya que, según ha dicho, “estos son acuerdos en beneficio de la totalidad de la ciudadanía”.

En este punto, ha afirmado que si no se aprobaba este decreto ley foral “no es que no vayan a venir los fondos, vendrán; pero íbamos a ser incapaces de tramitarlos si no teníamos la agilidad que plantea este decreto”.

Por lo tanto, ha expuesto Chivite, “vale ya de poner palos en la rueda”, aunque “el Gobierno siempre tendrá la mano tendida como lo hemos hecho desde el inicio de legislatura y lo seguiremos haciendo”. En este sentido, al ser preguntada por si confía en que la postura del “no por el no” de Navarra Suma pueda cambiar, ha manifestado que “nosotros trabajaremos para que así sea”.

