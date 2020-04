Chivite dice que la epidemia “puede darse por razonablemente controlada” en Navarra

Facebook Twitter WhatsApp

Pamplona-Iruña, 30 de abril de 2020

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que la epidemia de coronavirus “puede darse por razonablemente controlada” y ha señalado que “siguen creciendo las altas, cada vez se producen menos contagios y los casos son menos graves, aunque por desgracia tenemos que seguir lamentando demasiados fallecimientos”.

María Chivite ha señalado en el pleno del Parlamento de Navarra que “entre los días 30 de marzo y 12 de abril el número reproductivo efectivo, es decir, el promedio de personas nuevas que contagia un infectado se situaba por debajo del 0,5, y la media en este momento la tenemos en el 0,7, por tanto llevamos ya unos días con un incremento que ronda el 1 por ciento, lo cual consolida la situación de meseta”.

La jefa del Ejecutivo ha afirmado que “tenemos en la UCI a 39 personas, cuando hemos llegado a tener 97, y nunca llegamos al límite de nuestras capacidades”.

Durante el pleno del Parlamento de Navarra, Chivite ha respondido a preguntas de Navarra Suma, PSN y EH Bildu sobre la fase de desescalada, señalando que Navarra está “bien posicionada” para afrontar esa fase, en la que se seguirá un criterio “técnico y científico”.

Chivite ha indicado que la consejera de Salud ya ha detallado la estrategia del Ejecutivo para reforzar la realización de pruebas y ha explicado que Navarra va a realizar un trabajo ampliado sobre el estudio de seroprevalencia que ha puesto en marcha el Ministerio de Sanidad.

La presidenta del Gobierno de Navarra ha afirmado que la realización de test para detectar el coronavirus debe seguir “un criterio técnico y no político” y ha dicho que “se utilizarán todos los recursos a nuestra disposición” para la realización de pruebas. “Lo que tenemos que tener claro es a quién y para qué”, ha afirmado.

Además, ha dicho que la Comunidad foral “está trabajando” con el sector privado. “La directora del CIMA dijo que había habido una colaboración perfecta con la parte privada”, ha destacado.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que “la sociedad navarra necesita certezas, no podemos dar bandazos, y certeza no es dar buenas noticias, es decir las cosas como son, dar seguridad, trasladar ideas claras, no decir un día una cosa y al día siguiente la contraria”. “Tengan mucho cuidado a la hora de comunicar a la sociedad, porque es fundamental, no puede ser que la sociedad tenga la sensación de que nos están volviendo locos porque un día se dice una cosa y al día siguiente la contraria”, ha señalado.

Javier Esparza ha incidido en la importancia de hacer test. “No pido que se hagan test a los 660.000 navarros, pero sí a los sintomáticos, a las personas que están en residencias, a personas vulnerables, a los trabajadores sanitarios y sociosanitarios, a quienes han estado en contacto con casos positivos, y que las empresas también puedan hacerlo. Todos los países que han hecho esto han tenido éxito. Vamos a aprovechar todo el potencial que tiene Navarra, lo público y lo privado, porque eso nos va ayudar, nos va a dar seguridad”, ha destacado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que “hay que diferenciar muy claramente la manera de salir de esta crisis, no es lo mismo salir de la manera que salió el PP -de la crisis económica de 2008-, con recortes y privatizaciones, apoyado por UPN, que la propuesta de salida a esta crisis que propone un Gobierno progresista”.

Alzórriz ha asegurado que “el plan de desescalada es un plan para seguir salvando vidas y salvar posteriormente la economía de nuestro país”. “Esperemos que todos unamos fuerzas y acompañemos al Gobierno en la reconstrucción de nuestra tierra”, ha dicho.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha pedido una “estrategia foral que responda a nuestra realidad y necesidades” y ha criticado que “el Estado no nos pone un marco, nos ha impuesto un mando único”.

Frente a ello, ha esperado que “el Gobierno de Navarra apueste por hacer una estrategia foral pegada a nuestras necesidades, con una gestión compartida, pero que no sirva para afianzar modelos caducos y pasados, sino que sirva para poder construir un modelo de sociedad más justo”.

