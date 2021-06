Chivite dice, sobre el ocio nocturno, que “no es abrir las discotecas como las conocíamos”, sino con mesas y sin pista

Facebook Twitter WhatsApp

Sobre corridas de toro en Pamplona para San Fermín Txikito o el Privilegio de la Unión, en septiembre, la presidenta ha indicado que “espectáculos taurinos ya se están haciendo en algunos sitios”. “A finales de septiembre estaremos en una situación epidemiológica diferente y no lo descartaría”, ha dicho, pero ha considerado “precipitado ahora avanzar esa cuestión”, ha insistido

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado este viernes que, de cara al mes de julio, se está planteando la apertura del ocio nocturno “pero no es abrir las discotecas tal y como las conocíamos, sino que estamos hablando en todo momento de mesas, sentados, nada de pista de baile…”. “Todavía no podemos esa normalidad que nos gustaría”, ha dicho.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha señalado que el próximo día 17 de junio habrá una nueva flexibilización de las medidas anticovid en la Comunidad foral “porque la evolución epidemiológica nos va acompañando con datos positivos, tanto en vacunación como en descenso del nivel de ocupación hospitalaria”.

Según ha dicho, “de cara a julio tendremos que hacer un planteamiento más general de cómo va a quedar todo y ahí entrará lo que tiene que ver con el ocio nocturno”. “Pero no nos llevemos a engaño, en este momento lo que se está planteando para el ocio nocturno, de cara a julio, no es abrir las discotecas tal y como las conocíamos, estamos hablando en todo momento de mesas, sentados, nada de pista de baile… Todavía no podemos esa normalidad que nos gustaría, no es lo que está encima de la mesa”, ha añadido.

Sobre el horario, ha indicado que “en ningún momento se habla de las 6 de la mañana, se habla de las 2 o las 3 de la mañana y para julio”. “Vamos a hablar con el sector la semana que viene y tendremos que terminar de perfilarlo”, ha precisado.

Sobre corridas de toro en Pamplona para San Fermín Txikito o el Privilegio de la Unión, en septiembre, la presidenta ha indicado que “espectáculos taurinos ya se están haciendo en algunos sitios”. “A finales de septiembre estaremos en una situación epidemiológica diferente y no lo descartaría”, ha dicho, pero ha considerado “precipitado ahora avanzar esa cuestión”. “Estaremos en una situación evidentemente mejor de la que estamos ahora”, ha comentado.