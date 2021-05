Chivite insiste en que Navarra sigue su propia “hoja de ruta” y continuará flexibilizando medidas si hay mejoría en los datos de contagios

Facebook Twitter WhatsApp

Pérez-Nievas afirma que el Gobierno foral “no traslada seguridad jurídica a la sociedad, da bandazos y palos de ciego”

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este jueves que la Comunidad foral está siguiendo su propia “hoja de ruta” en la gestión de la pandemia de Covid-19 y ha afirmado que las medidas restrictivas “se van a ir flexibilizando conforme mejoren los datos de incidencia, la ocupación hospitalaria y la vacunación”.

Chivite, que ha respondido a una pregunta de Navarra Suma en el pleno del Parlamento de Navarra, ha defendido el procedimiento que ha seguido el Gobierno foral ante el final del estado de alarma, trasladando al Tribunal Superior de Justicia de Navarra la orden foral por la que entrarían en vigor las nuevas medidas una vez finalizado el estado de alarma, medidas entre las que el tribunal no aceptó el toque de queda.

La jefa del Ejecutivo ha destacado que el Gobierno de Navarra ha remitido siempre las medidas a los tribunales, “bien para su autorización previa, bien para su ratificación, y el 95% han sido ratificadas”. Así, ha reprochado que “cuando los tribunales dicen lo que le viene bien -a Navarra Suma-, que es cuestionar el toque de queda, les parece muy bien, pero cuando ratifican el cierre de determinadas cosas, ya no les parece tan bien”.

Además, la jefa del Ejecutivo ha señalado que el TSJN “deja claro que tenemos competencia para tomar medidas en derechos fundamentales, pero evidentemente nos dicen que hay que considerar la proporcionalidad respecto a la situación de la pandemia en cada momento”.

El parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha afirmado que el Gobierno foral “ha decidido que hay un responsable claro, que es la hostelería, a la que ataca sin piedad”. “Es un sector que el Gobierno de Navarra ha cerrado mucho más tiempo que en cualquier otra comunidad”, ha censurado.

En cuanto al toque de queda, ha señalado que el Ejecutivo justificó ante la Justicia que “la ciudadanía nos tenemos que quedar en casa desde las 23 hasta las 6 horas para que no se haga botellón”. “Todo el mundo en casa para que no se haga botellón, razón sorprendente”, ha dicho, señalando que el tribunal advertía de que el Gobierno no le había facilitado datos sobre la evolución de la vacunación. “Pretenden engañar a la ciudadanía y también al tribunal”, ha asegurado.

Así, Pérez-Nievas ha afirmado que el Gobierno “no traslada seguridad jurídica a la sociedad, da bandazos, palos de ciego y criminaliza a un sector al que se ha hecho un daño irreparable”. “Esta sociedad pide seriedad, porque ustedes no saben qué hacer ante esta situación y están absolutamente superados”, ha dicho.

María Chivite ha reprochado al parlamentario de Navarra Suma, a su vez dirigente de Ciudadanos, que “sigue cuestionando que el cierre de interiores de la hostelería sea una medida que funciona”. “La ha tomado Merkel, la han tomado toda Francia, toda Bélgica, sus propios compañeros de Ciudadanos, especie en peligro de extinción, en Andalucía y en Castilla y León. ¿Son unos inútiles también? Es una decisión que han asumido todas la Comunidades, con la excepción de Madrid, y prácticamente todos los países de la Unión Europea”, ha señalado, para decir a Navarra Suma que “ojalá hubiera una vacuna para ustedes y su negacionismo”.

