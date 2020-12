Chivite se compromete a defender el Régimen Foral “con pedagogía y firmeza” en el Día de Navarra

Facebook Twitter WhatsApp

Aboga por la solidaridad entre comunidades y por implantar políticas cohesionadoras sin renunciar a la identidad navarra

Con motivo de la celebración del Día de Navarra, la Presidenta María Chivite se ha comprometido hoy a defender “con pedagogía y con firmeza” el Régimen Foral y una Navarra como comunidad propia y diferenciada, comunidad integradora en la que se reconoce la gran mayoría de los navarros y navarras. “Quienes defendemos una España descentralizada entendemos muy bien lo que significa el autogobierno; pero lo deberían entender igualmente aquellos que se autodefinen como defensores de la Constitución”, ha recalcado, al tiempo que ha señalado que “defender la Constitución es defender los fueros”.

Además, ha señalado, “la colaboración institucional y la cogobernanza en la que hemos profundizado al hilo de la pandemia son herramientas perfectamente compatibles con el Estado de las Autonomías y con nuestro Régimen Foral”.

La Presidenta ha destacado la necesidad de contribuir a una convivencia plural, que parta de la asunción de que “la sociedad es heterogénea y de la igualdad como principio sin el cual no podemos avanzar en calidad cívica”. “Una democracia, ha dicho, se consolida y hace fuerte cuando el diálogo, el acuerdo,la participación, son la norma y no la excepción”. Además, ha apuntado, “para alcanzar las prosperidad tenemos que avanzar, que no quiere decir olvidar. Avanzar desde la memoria, la verdad, el reconocimiento y la voluntad de encuentro y de reencuentro”.

La educación y la innovación, ejes prioritarios

La celebración del Día de Navarra ha servido también para reivindicar “la salud, el espacio sociosanitario, la ciencia y la investigación, la educación y la innovación”. Así lo ha destacado la Presidenta Chivite, quien ha reconocido el papel de la educación para generar talento, básico para que una región prospere. “La educación y la innovación son ejes nucleares y prioritarios de nuestra estrategia como gobierno para el nuevo modelo de desarrollo económico y social”, ha explicado.

Pero no son los únicos ejes. A ellos se suman, tal y como ha apuntado, “el fortalecimiento de los servicios públicos, la digitalización, la sostenibilidad y la cohesión social y territorial, además de la igualdad”. Todos estos pilares cimentan el plan de recuperación Reactivar Navarra / Nafarroa Suspertu 2020-2023 y están alineados con el fondo europeo de recuperación Next Generation.

Marca Navarra

Todas estas iniciativas están encaminadas, tal y como ha recordado la Presidenta Chivite en su intervención, a lograr la prosperidad para Navarra. “Somos una comunidad con buenos indicadores. Tenemos que caminar hacia la excelencia y eso pasa por no perder nunca la ilusión y el compromiso con la mejora y la calidad, en los servicios, en los procesos y en las maneras de hacer las cosas”, ha recalcado, añadiendo que eso es lo que “la marca Navarra”.

Una marca lograda no solo por “unos servicios públicos de calidad y una iniciativa privada valiente”, sino también por sus gentes. “Navarra es tierra de talento, tierra innovadora, emprendedora, audaz; tierra integradora y con fuertes raíces municipalistas; tierra que acoge y protege a los más vulnerables… Por eso quiero dar las gracias a todos los navarros y navarras, por hacer grande esta tierra. Sois vosotros y vosotras los que le dotáis de todos esos valores que nos identifican”, ha concluido la Presidenta, confiando en que el Día de Navarra sirva “para reconocernos en lo que somos como comunidad, en lo que nos une, y en la manera en que hacemos de la diferencia una oportunidad para ser mejores”.