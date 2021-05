Cinco exdirectivos de Osasuna aceptan cuatro meses de cárcel por un delito contra Hacienda

Facebook Twitter WhatsApp

El club ha sido condenado a más de 47.000 euros de multa, Tomás López ha sido absuelto y Ganuza y Purroy no han aceptado el acuerdo

Cinco exdirectivos de Osasuna han aceptado este lunes una pena de prisión de cuatro meses y quince días por un delito contra la hacienda pública cometido en 2013, en concreto, por no haber abonado cuantías relativas a retenciones por un monto de 191.718,55 euros. Además, el propio club, también acusado y que ha aceptado los hechos, y los cinco exdirectivos han sido condenados a una multa para cada uno de más de 47.000 euros.

Al inicio del juicio por estos hechos en el Juzgado de lo Penal número 2 de Pamplona han expresado su conformidad con esta condena el expresidente del club Miguel Archanco y los exdirectivos Juan Antonio Pascual, Sancho Bandrés, Jesús Peralta y Ángel Vizcay. Al comunicar el fallo, la juez ha suspendido la pena de cárcel por un plazo de dos años con la condición de que no cometan delitos. La fiscalía ha retirado la acusación contra Tomás López, que ha quedado absuelto.

Por el contrario, no se han mostrado conformes con el acuerdo los exdirectivos José Manuel Purroy y Manuel Ganuza, por lo que se celebrará el juicio a estas dos personas.

El escrito de la fiscal señala que “el Club Atlético Osasuna, con evidente ánimo de ocasionar un perjuicio a la Hacienda foral de Navarra, como obligado tributario, en el año 2013, incumplió las obligaciones que le correspondían, bien omitiendo en la declaración anual del motivo informativo nº 190 correspondiente a retenciones de trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales y premios, la información precisa de las retribuciones y sus correspondiente retención, que posteriormente no ingresó, y que determinó que los perceptores de los rendimientos no hayan declarado la totalidad de las retribuciones percibidas o incumpliendo la obligación de retener e ingresar, incluyendo como dietas exentas por gastos de locomoción y manutención pagos que no tiene tal consideración y por tanto están sujetas a tributación”.

La sentencia se ha dictado con la concurrencia de la atenuante de reparación del daño por parte de los acusados, puesto que ya ha sido satisfecha a la Hacienda foral la cuantía de 191.718,55 euros.

