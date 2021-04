Ciriza dice que la inversión en carreteras va al “alza” y NA+ le recuerda que prometió un plan urgente

Facebook Twitter WhatsApp

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, ha afirmado que la tendencia en la inversión en carreteras en la Comunidad foral es “claramente al alza”, mientras que el parlamentario de Navarra Suma Javier García le ha recordado que prometió aprobar un plan de inversiones urgente por valor de 90 millones para los próximos seis años que no se ha llegado a concretar.

En respuesta a una pregunta de NA+ en el Parlamento foral, Bernardo Ciriza ha afirmado que “para este Gobierno invertir en la mejora de la red de carreteras es invertir en un servicio público indispensable para el desarrollo equilibrado y sostenible de Navarra, se trata de una prioridad de primer orden y así se viene reflejando con hechos”. “Inmersos en plena pandemia, ¿le parecen poca inversión los más de 50 millones de euros de obra nueva que tiene previstos ejecutar el Gobierno este año? Es la mayor inversión en nuevas infraestructuras viarias desde 2010. En cuanto a conservación de la red viaria, son otro 47 millones de euros en 2021, 3,5 millones más que el presupuesto inicial de 2020. La tendencia es claramente al alza”, ha asegurado, dirigiéndose a NA+.

Además, Ciriza ha dicho que “siempre” que Navarra Suma le habla de un plan de carreteras “me viene a la mente el último plan que aprobaron, el tercer Plan Director de Carreteras y su elevado grado de inejecución, un 92 por ciento”. “Lanzaron un plan con 225 actuaciones de las que únicamente se ejecutaron 20 durante el periodo de vigencia del plan. Por el contrario, el Gobierno de Navarra va a iniciar 25 obras este año”, ha asegurado, señalando además que el Ejecutivo trabaja en la elaboración del cuarto Plan Director de Carreteras.

El parlamentario de Navarra Suma Javier García ha afirmado que el consejero “prometió” en el Parlamento aprobar un plan urgente y le ha preguntado si finalmente se va a aprobar dicho plan. “Yo le he hecho una pregunta y no me ha respondido, y es si va a poner en marcha un plan de inversión urgente en carreteras valorado en 90 millones a seis años, esas fueron sus palabra. Tiene la oportunidad de decir que se equivocaron al anunciar ese plan porque consideran que no es necesario, porque su plan es de inversión a través de los peajes”, ha apuntado.

EP