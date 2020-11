‘Cobrará 45.000 euros’: EH Bildu considera un “escándalo” el nombramiento de otro cargo de libre designación tras el desmantelamiento de los servicios preventivos comunitarios de Pamplona

Facebook Twitter WhatsApp

EH Bildu reitera su llamamiento a paralizar la supresión de los contratos de los equipos preventivos de Infancia para configurar una ponencia que evalúe el modelo de intervención con la Infancia

El nombramiento de Celia Pinedo Pardo como coordinadora del nuevo programa de prevención de infancia y adolescencia dependiente de Desarrollo Comunitario (presentado en su día como “Coworkids”) supone, a juicio de EH Bildu, un “auténtico escándalo” y la confirmación de la “deslocalización” que existe tras la estrategia de ataque contra los equipos preventivos iniciada por el tripartito de derechas. “Estamos hablando de un nuevo cargo de libre designación, vinculado a la Universidad de Navarra, que no tiene experiencia previa en gestión de Infancia y que no cuenta con ningún tipo de arraigo en las estructuras de los barrios de la ciudad”, denuncia la coalición soberanista. “Estamos hablando de una persona que no es técnica para dirigir un equipo que supuestamente iba a ser técnico, una persona que no está vinculada al Ayuntamiento, cuyo currículum la sitúa en la órbita del derecho y cuya experiencia profesional la localiza en el mundo de la cooperación, no de la gestión de Infancia”, recalca la coalición.

“Pero es que además estamos hablando de un nombramiento a dedo que va a suponer un desembolso de 45.000 euros al año provenientes del bolsillo de todos y todas las pamplonesas sin que esto esté sustentado por el entramado técnico del área de servicios sociales del Ayuntamiento que, de hecho, rechaza la estrategia del tripartito de derechas”, añade la coalición soberanista. “Para hacernos una idea, este sueldo para una única persona supone un tercio de lo que hoy le cuesta al Ayuntamiento uno de los 8 contratos con equipos preventivos que ponen a disposición de la ciudad y sus barrios una estructura media de entre 4 y 5 profesionales titulados y con experiencia en gestión de Infancia, además de una estructura de entre 50 y 100 personas voluntarias”, reflexiona EH Bildu.

Este movimiento apunta también a la confirmación de que tras la estrategia de Navarra Suma se esconde, no sólo un ataque a los equipos preventivos “por motivos políticos”, sino también “un anhelo por finiquitar el modelo de intervención con la infancia en los barrios sustituyendo una intervención sobre el terreno por un modelo mucho más centralizado que pivote en torno a un cargo de nombramiento político que responda a las directrices que marque el área y dirija la acción del programa no a la integración, sino únicamente a la gestión de programas de ocio”.

La coalición soberanista va a estudiar el proceso de contratación y sus implicaciones para comprobar su sustento legal, pero mientras tanto reitera su llamamiento, también al PSN, para no actuar con “precipitación” en este tema. “Hagamos una Ponencia, trabajémoslo, debatamos sosegadamente, analicemos todo esto, pero no de esta manera, deprisa, corriendo, dando la espalda a la parte técnica y en medio de una Pandemia. No sean irresponsables y atiendan al menos a profesionales del Programa de Infancia, que de esto algo saben”, concluye.