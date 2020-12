Comerciantes de la Rotxapea denuncian un “maltrato generalizado y constante” al barrio desde el Ayuntamiento de Pamplona

Facebook Twitter WhatsApp

Recuerdan el retraso “continuado” en la convocatoria de la Mesa de Comercio. Junto a ello, aseguran que casi un año después de ponerse en marcha la zona azul “hay plazas muy estrechas que incumplen la normativa, por ejemplo en Joaquín Beunza” y critican el “estado pésimo” de los aparcamientos en Corralillos y Paseo de Anelier

Representantes de la Asociación de Comercio y hostelería La Rotxa han denunciado el ”maltrato generalizado y constante Wque se está dando a nuestro barrio desde el actual gestor del Ayuntamiento de Pamplona y ante el continuado retraso en la convocatoria de la Mesa de Comercio.

Así, se han desmarcado de la campaña ‘Regala Pamplona’ al recordar que les entregaron el material “tarde y mal”. “Entregar el material el 23 de diciembre es como no entregar nada”. “El área de comercio va siempre tarde y mal”, han asegurado.

Igualmente han recordado que “las luces de navidad de la ciudad se estrenan el 27 de noviembre, en nuestro barrio todavía no estaban instalados, como siempre tarde y mal, y a día de hoy continúan funcionando mal”.

Junto a ello, han criticado que no fue admitida su propuesta para pintar los escaparates de la Rotxapea, pese a que les obligaron a pedir tres presupuestos, y que “no vemos normal que se nos conteste cuatro semanas más tarde, en mitad de la campaña de Navidad, sin posibilidad de poder realizar otras acciones”. “El viernes 11 de diciembre se nos pregunta, con quince minutos de antelación para decidir, si queremos poner una bolsa gigante en nuestro barrio”, se quejan y consideran que “si hay que poner algo lo queremos como el resto, el 27 de noviembre”, han dicho.

PLAZAS DE LA ZONA AZUL QUE INCUMPLEN LA NORMATIVA

Además, han criticado que “la colocación de la zonal azul en nuestro barrio se realizó de forma unilateral y sin ningún tipo de información”. “Se anunció la presencia de Enrique Maya el 13 de enero del 2020 y 1 año después continuamos esperándole. Tras una reunión con Ana Elizande y Silvia Azpilicueta con diferentes asociaciones, incluida la nuestra, 2 semanas después comenzaron el pintado de la zona azul sin hacer caso a nuestras propuestas, ni siguiera avisarnos del inicio del pintado”, han dicho y recuerdan que “actualmente, tenemos plazas muy estrechas que incumplen la normativa y el aparcamiento de corralillos y Anelier en un estado pésimo”, han dicho.

Por otra parte, recuerdan que ya “en el año 2019 el Ayuntamiento de Pamplona y el área de comercio desperdició 50.000 € para la colocación de elementos de señalización del comercio de proximidad”. ”La Rotxapea fue uno de los lugares elegidos para colocar esa señalética, elemento y presupuesto que desapareció sin más explicación”, han dicho.

Con respecto a los bonos de impulso comercial, los comerciantes de ‘La Rotxa’ han recordado que “en primer lugar, el Ayuntamiento de Pamplona se negó a realizar dicha campaña, y fue la oposición la que sacó la medida adelante”. ”Esto nos llevó a una primera edición que se realizó, como siempre y como el resto de las campañas, tarde y mal“, han dicho y recuerdan que posteriormente “de nuevo el Ayuntamiento se negó a hacer una segunda edición, y de nuevo la oposición sacó la medida“.

“Tras el primer fracaso se modificaron los rangos de compras de bonos, y según nuestra opinión de forma negativa para el ciudadano. La posibilidad de compra de 25 bonos por ciudadano premió a las rentas más altas, dejando fuera a muchas personas que no pudieron adquirir bonos. Los bonos no pudieron ser gastados en la hostelería porque continuaba cerrada, y el área no tuvo, como siempre posibilidad de reacción. Y esto lo tenemos que criticar aquí, porque Ana Elizalde no convoca Mesas Políticas de comercio, y por tanto es nuestra única forma de dar nuestra opinión”, lamentan.

Además han recordado que “crisis del COVID-19, campaña de bonos, campaña de navidad, iluminación de navidad, nada de esto ha sido suficiente para convocar una mesa política de comercio. ¿Qué es necesario que pase en Pamplona-Iruña para que los grupos políticos del Ayuntamiento de Pamplona se junten para unificar unas medidas claras en ayuda al comercio y la hosteleria?”, preguntan.

ZONA COMERCIAL DE AVENIDA DE ZARAGOZA

Además han criticado que “el ayuntamiento de Pamplona continúa impulsando otro centro comercial a las afueras de nuestra ciudad, de nuevo apostando por el consumo en grandes operadores en el exterior de nuestra ciudad“. ”No entendemos esta actitud que perjudica claramente a todo el comercio de Pamplona-Iruña y promueve de nuevo un modelo de ciudad que no queremos”, consideran.

Desde nuestra asociación, han finalizado recordando que “el ayuntamiento de Pamplona-Iruña no está apostando por el comercio local de Pamplona-Iruña y que viendo todo lo que estáhaciendo tarde y mal, nos sorprenderá lo rápido y bien que van a montar otra gran superficie en nuestra ciudad”